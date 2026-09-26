Помер Сергій Сосєдов: названа точна причина смерті путініста

Розкрито точну причину смерті російського музичного критика та путініста Сергія Сосєдова, який помер 23 вересня у віці 58 років в Якутії.

Росіянин помер від важких травм, несумісних з життям, отриманих під час падіння на сходах. Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема KP.RU.

Чому помер Сосєдов

Офіційну причину смерті путініста вже встановила експертиза. У Сосєдова були перелом основи черепа, крововилив і набряк мозку. А версія про те, що падіння могло бути пов’язане з тромбоемболією, не підтвердилася.

Також неправдивою виявилася версія про те, що погіршення стану музичного критика могло бути пов’язане з тривалим перельотом з Москви до Якутії та зміною часових поясів.

Кажуть, що після падіння путініст знепритомнів та видавав лише хрипи. Його доправили до лікарі, де зробили операцію. Втручання не дало жодних результатів, і через декілька годин Сосєдов помер.

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Сергій Сосєдов Фото: Instagram

Свою смерть колишній журі українського шоу "Х-Фактор" зустрів у місті Нерюнгрі, Якутія, куди він приїхав у відрядження. Падіння на сходах сталося в готелі, куди він заселився за день до цього.

Попередньо, похорон відбудеться в четвер, 1 жовтня.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Сергій Сосєдов зізнався, скільки заробив на українському телебаченні.

До смерті музичний критик жив в одній квартирі з мамою.

Нагадаємо, як склалася доля Сосєдова після того, як він підтримав Путіна.