Умер Сергей Соседов: названа точная причина смерти путиниста

Установлена точная причина смерти российского музыкального критика и путиниста Сергея Соседова, скончавшегося 23 сентября в возрасте 58 лет в Якутии.

Россиянин скончался от тяжелых травм, несовместимых с жизнью, полученных при падении на лестнице. Об этом сообщают российские СМИ, в частности KP.RU.

Почему умер Соседов

Официальная причина смерти сторонника Путина уже установлена в ходе экспертизы. У Соседова были перелом основания черепа, кровоизлияние и отек мозга. А версия о том, что падение могло быть связано с тромбоэмболией, не подтвердилась.

Также не соответствовала действительности версия о том, что ухудшение состояния музыкального критика могло быть связано с длительным перелетом из Москвы в Якутию и сменой часовых поясов.

Говорят, что после падения путинист потерял сознание и издавал лишь хрипы. Его доставили в больницу, где провели операцию. Операция не дала никаких результатов, и через несколько часов Соседов скончался.

Видео дня

Сергей Соседов Фото: Instagram

Бывший член жюри украинского шоу "Х-Фактор" скончался в городе Нерюнгри (Якутия), куда он приехал в командировку. Падение на лестнице произошло в отеле, в который он заселился за день до этого.

По предварительным данным, похороны состоятся в четверг, 1 октября.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Сергей Соседов рассказал, сколько он заработал на украинском телевидении.

До смерти музыкальный критик жил в одной квартире с мамой.

Напомним, как сложилась судьба Соседова после того, как он поддержал Путина.