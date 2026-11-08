"Зали підспівували б так само": Кондратюк висловився про російськомовні хіти Вєрки Сердючки

Російськомовні хіти Вєркі Сердючки можна було перекласти українською, вважає відомий продюсер. На його думку, оновлені пісні все одно були б популярними.

Андрій Данилко, який багато років виступає під творчим псевдонімом Вєрка Сердючка, настільки талановитий, що він міг би без жодної шкоди для власної популярності перекласти всі свої російськомовні хіти на українську. Про це в ефірі "Київ.24" розповів музичний продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк.

Він вважає, що Андрій Данилко виступає в унікальному для нашої країни жанрі, в якому він справжній геній. І його перекладені на українську пісні, наголошує Кондратюк, звучали б так само круто, а зали б йому скрізь підспівували.

Виконавець міг би, на його думку, навіть використовувати суржик для автентичності.

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"Я цієї позиції не розумію", — резюмував Ігор Кондратюк, який зізнався, що після 2014 року принципово не споживає російськомовний контент.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Продюсер Юрій Нікітін пояснив, чому його підопічний Данилко не перекладає українською свої російськомовні хіти.

Оля Полякова вступилася за Андрія Данилка, якого раніше захейтили через російську мову.

Окрім того, концерт Вєрки Сердючки, який влітку відбувся в Одесі, посварив користувачів соцмережі. Одні українці вважають, що російськомовним пісням під час війни не місце на сцені, інші ж виступили на захист автора відомих хітів.