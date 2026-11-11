"Я хочу правди": чоловік Федишин назвав лікарів, яких звинувачує у смерті доньки

Український продюсер і чоловік Ірини Федишин – Віталій Човник – поділився новим щемливим і водночас відвертим дописом щодо смерті їхньої донечки. Він назвав прізвища лікарів, до яких має претензії через трагедію.

Коханий співачки заговорив про лікарку Ольгу Коваль, яка оглядала Федишин вдома перед госпіталізацією, а також Христину Мельник, яка вела вагітність Ірини.

До того ж Віталій сумнівається, що лікарка, яка робила Федишин УЗД у лікарні, має відповідну сертифікацію. Відповідний пост Човник оприлюднив на своїй сторінці в Instagram (vitaliy_chovnyk).

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Нові деталі трагедії у родині Федишин

Як розповів Човник, його дружина Ірина перебувала на обліку в лікарні Святої Анни у Львові. Вагітність вела лікарка Христина Мельник. Коли співачка відчула біль у животі, то одразу ж звернулась до медикині. Та у відповідь порадила прийняти свічки Вібуркол та магній, але їхати у лікарню не запропонувала.

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Згодом стан артистки погіршився, але Мельник заявила, що до пологового на огляд їхати ще рано.

"Вона написала Ірині: "Наберіть ще Ольгу Іванівну, може, вона щось порадить". Тобто лікарка, яка вела Ірину і відповідала за неї, знаючи, що перший біль був ще о 17:30, що Ірина пролежала вже годину з тим Вібурколом і біль продовжується, що вже на годиннику 22:15, вирішує перекинути усю відповідальність на іншого лікаря", – написав Віталій.

Після цього Федишин зателефонувала Ользі Коваль, з якою планувала народжувати. З цією лікаркою співачка була вже знайома, оскільки завдяки їй на світ з’явився син Ірини.

Під час телефонної розмови Коваль запропонувала прийти додому до Федишин та оглянути її. Федишин погодилась, але лікарка не провела належного огляду.

"Це тепер я розумію: якщо є скарга від вагітної, то лікарка, як мінімум, мала б послухати серцебиття дитини, мала б поміряти тиск дружині… А що відбулося натомість? Лікарка Коваль просто прийшла додому, без нічого, подивилася на живіт Ірини. Спитала: "Якщо ви маєте рукавички, я б оглянула ще внутрішньо". Я дав ці рукавички, вона подивилася Ірину і сказала те, що ви вже всі чули і знаєте, що нічого критичного не бачить, що треба ставити той Вібуркол далі і все має бути добре", – згадав чоловік артистки.

За словами Віталія, після трагедії Коваль прийшла у палату до Ірини і сказала, що зробила помилку і звільняється з роботи. Таким чином, вона сама ухвалила рішення піти з лікарні.

"А що робити з Мельник Христиною, яка вела Ірину? Яка, знаючи, що біль вже тривав не одну годину, першою призначила Вібуркол? І коли минула година, ситуація не змінилася, то її лікарського досвіду не хватило, щоб забити на сполох? Вона вирішила перекинути все на Коваль Ольгу", – наголосив Човник.

Крім цього, чоловік Ірини звернувся до керівництва лікарні Святої Анни та приватної клініки, де працює Мельник.

"Ця лікарка досі працює у лікарні, приймає вагітних, надіюсь, хоч Вібуркол вже їм не призначає. Окрім того, вона ще й працює в одній приватній клініці. Тому керівництво цього закладу, зверніть увагу, чи дійсно є фаховою ця лікарка? І чому керівництво лікарні Святої Анни мовчить про Мельник Христину, яка вела вагітність Ірини? Чи була проведена оцінка її дій і які рішення за її результатами ухвалено?" – поцікавився Човник.

Христина Мельник Фото: Instagram Ольга Коваль Фото: Instagram

Також Віталій заговорив про лікарку УЗД, яка обстежувала Федишин у лікарні. Чоловік співачки сумнівається щодо сертифікації та професійності медикині.

"Те, що я бачив, це вашу лікарку-узедистку, яку ми чекали годину, і яка, приїхавши, дивлячись у свій монітор, ніяк не могла зрозуміти, що відбувається? Що я мусив аж телефонувати іншому лікарю і на відео показувати той екран, і який зразу сказав, що там відшарування плаценти. Чи має ця лікарка-узедистка сертифікат, бо чув інформацію, що ні. На офіційному сайті лікарні зазначено, що вона пройшла тематичне вдосконалення з пренатальної діагностики, однак це не доводить наявності чинної сертифікації FMF для конкретних видів обстеження. Гаврилюк Світлана, а ви не хочете теж звільнитися після такого керування пологовим? Те, що там тепер цілодобовий лікар з УЗД, це дуже добре. Але де він був раніше? Ви ж не перший день керуєте цією лікарнею, а вже 3 рік?!" – наголосив Віталій.

Чоловік Федишин розкрив нові деталі трагедії Фото: Instagram Чоловік Федишин розкрив нові деталі трагедії Фото: Instagram Чоловік Федишин розкрив нові деталі трагедії Фото: Instagram Чоловік Федишин розкрив нові деталі трагедії Фото: Instagram Чоловік Федишин розкрив нові деталі трагедії Фото: Instagram Чоловік Федишин розкрив нові деталі трагедії Фото: Instagram Чоловік Федишин розкрив нові деталі трагедії Фото: Instagram Чоловік Федишин розкрив нові деталі трагедії Фото: Instagram Чоловік Федишин розкрив нові деталі трагедії Фото: Instagram Чоловік Федишин розкрив нові деталі трагедії Фото: Instagram Чоловік Федишин розкрив нові деталі трагедії Фото: Instagram Чоловік Федишин розкрив нові деталі трагедії Фото: Instagram Чоловік Федишин розкрив нові деталі трагедії Фото: Instagram Чоловік Федишин розкрив нові деталі трагедії Фото: Instagram Чоловік Федишин розкрив нові деталі трагедії Фото: Instagram

Лікарі збрехали у записах документів

Човник заявив, що медичні документи Ірини не відповідають дійсності. Зокрема, час прибуття співачки до лікарні вказали як 4:55, хоча фактично вона приїхала о 3:55.

До того ж у документах зазначили, що Федишин транспортували на каталці, хоча, як стверджує чоловік, вона йшла самостійно.

У лікарні знайшли сім порушень

Як розповів чоловік Федишин, після трагедії він звернувся зі скаргою до МОЗ. Тож у лікарні Святої Анни провели позапланову перевірку. У результаті було зафіксовано сім порушень:

неналежну оцінку ризиків під час вагітності;

відсутність належного спостереження за пацієнткою після госпіталізації;

суттєве запізнення з проведенням УЗД;

неналежне визначення та документування обсягу крововтрати;

неправильну тактику переливання крові та її компонентів;

несвоєчасне надання екстреної медичної допомоги із запізнілою діагностикою відшарування плаценти;

порушення у веденні медичної документації.

"Хочу сказати найголовніше. Я не хочу помсти. Я хочу правди. Не прагну, щоб когось покарали тільки тому, що мені боляче", — наголосив Човник.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Лікарка з пологового заговорила про історію Ірини Федишин. За словами медикині, під час вибору пологового жінкам варто звертати увагу на кваліфікацію персоналу, а не керуватися кількістю підписників, якісним ремонтом чи сервісом.

До речі, у Львові звільнили лікарку, через яку Федишин втратила донечку на 35-му тижні вагітності. Медикиня провела огляд вдома і в лікарні Святої Анни заявили, що надання допомоги поза закладом самовільно — це грубе порушення правил роботи.

Крім того, знаменитість уперше показалася на публіці та продемонструвала, який має вигляд після втрати. Щодня вона збирає себе докупи й вчиться жити далі заради своєї родини.