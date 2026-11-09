"Більше не зможу народити": у Львові звільнили лікарку після втрати дитини Федишин

У Львові звільнили лікарку, через яку співачка Ірина Федишин втратила донечку на 35-му тижні вагітності. Медикиня провела огляд вдома і в лікарні Святої Анни заявили, що надання допомоги поза закладом самовільно — це грубе порушення правил роботи.

Про це стало відомо на сторінці медичного закладу в Instagram (st.annas.hospital). Як виявилось, наприкінці жовтня у лікарні провели позаплану перевірку.

Клініко-експертна комісія МОЗ оцінила якість наданої допомоги. Цей випадок також розглянули на нараді пологового будинку.

Реакція пологового на трагедію Федишин

За результатами державного нагляду, лікарня отримала зауваження, які має усунути до 1 грудня. У медзакладі зазначили, що вже працюють над їх виконанням. Зокрема, було долучено медиків до цілодобового чергування УЗД. Крім цього, триває робота над іншими організаційними заходами.

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Лікарка, яку обрала Федишин для пологів, і яка оглядала її вдома до госпіталізації, більше не працює в лікарні Святої Анни.

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"Надання медичної допомоги поза закладом самовільно лікарем — це грубе порушення правил роботи лікарні. Після того, як керівництву стало відомо про це порушення, трудові відносини з лікаркою було припинено. Для нас важливо, щоб усі етапи надання медичної допомоги отримали належну фахову оцінку", — наголосили у пологовому.

Зазначається, що остаточні рішення за результатами розгляду висновку клініко-експертної комісії будуть надані МОЗ у визначені терміни. Також керівництво закладу подякувало лікарям, які у критичний момент боролися за життя Ірини. За словами працівників, завдяки їхнім професійним діям життя співачки вдалося врятувати.

"Ми розуміємо, що для родини жодні перевірки, висновки комісій чи зміни в роботі лікарні не можуть компенсувати втрату. Але наш обов’язок — зробити все залежне від нас, щоб обставини цієї трагедії отримали належну оцінку, а недоліки були усунені. Щодня жінки довіряють нашим медикам найдорожче — своє життя та життя своїх дітей. І ми усвідомлюємо цю відповідальність", — сказало керівництво пологового.

Вони додали, що відкриті до діалогу з родиною Федишин і готові надати всі необхідні роз’яснення.

"Ще раз висловлюємо наші щирі співчуття Ірині та її близьким", — підкреслили у лікарні.

Реакція пологового на трагедію Федишин Фото: Instagram

Втрата доньки Федишин — що відомо

13 жовтня стало відомо, що Ірина та її коханий Віталій втратили третю дитину, яка була дуже довгоочікувана для них. Чоловік спершу не став розкривати деталей, але попросив молитися за дружину та їхнього маленького ангела.

Згодом співачка вперше змогла розповісти всі подробиці трагедії, яка з нею сталася і назавжди змінила життя. Як виявилось, через важкі ускладнення вагітності лікарям довелося видалити артистці матку, аби врятувати її життя.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Віталій Човник зробив емоційну заяву після того, як його дружина Ірина Федишин втратила їхню донечку під час третьої вагітності.

Також нещодавно співачка поділилась щемливою піснею "Ангелятко". Артистка розповіла, як намагається пережити трагедію.

Крім того, знаменитість вперше показала, як виглядає після трагедії. Вона щодня збирає себе до купи та вчиться жити далі заради своєї родини.