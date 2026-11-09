"Больше не смогу родить": во Львове уволили врача после потери ребенка Федишин

Во Львове уволили врача, из-за которой певица Ирина Федишин потеряла дочь на 35-й неделе беременности. Врач провела осмотр на дому, а в больнице Святой Анны заявили, что оказание помощи вне учреждения без разрешения — это грубое нарушение правил работы.

Об этом стало известно на странице медицинского учреждения в Instagram (st.annas.hospital). Как оказалось, в конце октября в больнице провели внеплановую проверку.

Клинико-экспертная комиссия Минздрава оценила качество оказанной помощи. Этот случай также рассмотрели на совещании в роддоме.

Реакция родильного отделения на трагедию Федишин

По итогам государственного надзора больнице были вынесены замечания, которые необходимо устранить до 1 декабря. В медучреждении отметили, что уже работают над их выполнением. В частности, к круглосуточному дежурству по УЗИ были привлечены медики. Кроме того, продолжается работа над другими организационными мерами.

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Врач, которую Федишин выбрала для родов и которая осматривала её на дому до госпитализации, больше не работает в больнице Святой Анны.

"Оказание медицинской помощи вне учреждения без разрешения со стороны врача — это грубое нарушение правил работы больницы. После того как руководству стало известно об этом нарушении, трудовые отношения с врачом были прекращены. Для нас важно, чтобы все этапы оказания медицинской помощи получили надлежащую профессиональную оценку", — подчеркнули в роддоме.

Отмечается, что окончательные решения по итогам рассмотрения заключения клинико-экспертной комиссии будут представлены Минздраву в установленные сроки. Также руководство учреждения поблагодарило врачей, которые в критический момент боролись за жизнь Ирины. По словам сотрудников, благодаря их профессиональным действиям жизнь певицы удалось спасти.

"Мы понимаем, что для семьи никакие проверки, выводы комиссий или изменения в работе больницы не могут компенсировать утрату. Но наш долг — сделать всё, что в наших силах, чтобы обстоятельства этой трагедии получили надлежащую оценку, а недостатки были устранены. Каждый день женщины доверяют нашим медикам самое дорогое — свою жизнь и жизнь своих детей. И мы осознаем эту ответственность", — заявило руководство роддома.

Они добавили, что открыты для диалога с семьей Федишин и готовы предоставить все необходимые разъяснения.

"Еще раз выражаем наши искренние соболезнования Ирине и ее близким", — подчеркнули в больнице.

Реакция родильного отделения на трагедию Федишин Фото: Instagram

Потеря дочери Федишин — что известно

13 октября стало известно, что Ирина и её возлюбленный Виталий потеряли третьего ребёнка, которого они так долго ждали. Муж сначала не стал раскрывать подробностей, но попросил молиться за жену и их маленького ангела.

Впоследствии певица впервые смогла рассказать все подробности трагедии, которая с ней произошла и навсегда изменила её жизнь. Как оказалось, из-за тяжёлых осложнений беременности врачам пришлось удалить артистке матку, чтобы спасти ей жизнь.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Виталий Човник сделал эмоциональное заявление после того, как его жена Ирина Федишин потеряла их дочь во время третьей беременности.

Также недавно певица поделилась пронзительной песней "Ангелятко". Артистка рассказала, как пытается пережить трагедию.

Кроме того, знаменитость впервые показала, как она выглядит после трагедии. Она каждый день берет себя в руки и учится жить дальше ради своей семьи.