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Стиль жизни Ирина Федишин потеряла ребенка

"Больше не смогу родить": во Львове уволили врача после потери ребенка Федишин

Ирина Федишин потеряла дочь
Ирина Федишин | Фото: Instagram

Во Львове уволили врача, из-за которой певица Ирина Федишин потеряла дочь на 35-й неделе беременности. Врач провела осмотр на дому, а в больнице Святой Анны заявили, что оказание помощи вне учреждения без разрешения — это грубое нарушение правил работы.

Об этом стало известно на странице медицинского учреждения в Instagram (st.annas.hospital). Как оказалось, в конце октября в больнице провели внеплановую проверку.

Клинико-экспертная комиссия Минздрава оценила качество оказанной помощи. Этот случай также рассмотрели на совещании в роддоме.

Реакция родильного отделения на трагедию Федишин

По итогам государственного надзора больнице были вынесены замечания, которые необходимо устранить до 1 декабря. В медучреждении отметили, что уже работают над их выполнением. В частности, к круглосуточному дежурству по УЗИ были привлечены медики. Кроме того, продолжается работа над другими организационными мерами.

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Врач, которую Федишин выбрала для родов и которая осматривала её на дому до госпитализации, больше не работает в больнице Святой Анны.

"Оказание медицинской помощи вне учреждения без разрешения со стороны врача — это грубое нарушение правил работы больницы. После того как руководству стало известно об этом нарушении, трудовые отношения с врачом были прекращены. Для нас важно, чтобы все этапы оказания медицинской помощи получили надлежащую профессиональную оценку", — подчеркнули в роддоме.

Отмечается, что окончательные решения по итогам рассмотрения заключения клинико-экспертной комиссии будут представлены Минздраву в установленные сроки. Также руководство учреждения поблагодарило врачей, которые в критический момент боролись за жизнь Ирины. По словам сотрудников, благодаря их профессиональным действиям жизнь певицы удалось спасти.

"Мы понимаем, что для семьи никакие проверки, выводы комиссий или изменения в работе больницы не могут компенсировать утрату. Но наш долг — сделать всё, что в наших силах, чтобы обстоятельства этой трагедии получили надлежащую оценку, а недостатки были устранены. Каждый день женщины доверяют нашим медикам самое дорогое — свою жизнь и жизнь своих детей. И мы осознаем эту ответственность", — заявило руководство роддома.

Они добавили, что открыты для диалога с семьей Федишин и готовы предоставить все необходимые разъяснения.

"Еще раз выражаем наши искренние соболезнования Ирине и ее близким", — подчеркнули в больнице.

Реакция больницы Святой Анны на гибель дочери Федишин
Реакция родильного отделения на трагедию Федишин
Фото: Instagram

Потеря дочери Федишин — что известно

13 октября стало известно, что Ирина и её возлюбленный Виталий потеряли третьего ребёнка, которого они так долго ждали. Муж сначала не стал раскрывать подробностей, но попросил молиться за жену и их маленького ангела.

Впоследствии певица впервые смогла рассказать все подробности трагедии, которая с ней произошла и навсегда изменила её жизнь. Как оказалось, из-за тяжёлых осложнений беременности врачам пришлось удалить артистке матку, чтобы спасти ей жизнь.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, знаменитость впервые показала, как она выглядит после трагедии. Она каждый день берет себя в руки и учится жить дальше ради своей семьи.