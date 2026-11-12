Онкохворий український режисер переніс третю операцію на обличчі (фото)

Український режисер та засновник кінокомпанії Idea Films Олексій Комаровський, який бореться з раком шкіри, переніс третю операцію на обличчі.

Про це чоловік розповів у своєму Instagram. Олексій опублікував фото з київської лікарні та подякував медикам за їхню роботу.

Комаровський переніс три операції

На фото у режисера фільму "Коли ти вийдеш заміж?" можна помітити пластир над бровою, який йому наклали після чергової операції. Хірургічне втручання тривало чотири години.

"Третя операція за рік! Все минуло добре! Залишу тут на пам’ять про цей день, про вчасно проведену операцію, про мегапрофесійних лікарів і клініку, де навіть 4-годинна операція минає у максимально позитивній атмосфері і з музикою", — написав Олексій.

Олексій Комаровський Фото: Instagram

У коментарях режисера підтримали друзі та прихильники, побажавши швидкого одужання.

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Олексій Комаровський Фото: Instagram

Олексій наголошував, що ділиться своєю історією не для співчуття, а хоче привернути увагу до раку шкіри, адже саме цей тип онкології проходить безсимптомно тривалий час.

"Сходіть до дерматолога та перевірте шкіру. Це не означає, що кожна плямка — це рак. Я про те, щоб ви перевірилися і знали, що все добре, або виявили його на ранній стадії і дали бій. Ваше здоров’я — у ваших руках", — казав Комаровський.

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