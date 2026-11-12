Украинский режиссер, больной раком, перенес третью операцию на лице (фото)

Украинский режиссёр и основатель кинокомпании Idea Films Алексей Комаровский, который борется с раком кожи, перенёс третью операцию на лице.

Об этом мужчина рассказал в своём Instagram. Алексей опубликовал фото из киевской больницы и поблагодарил медиков за их работу.

Комаровский перенес три операции

На фото режиссера фильма "Когда ты выйдешь замуж?" можно заметить пластырь над бровью, который ему наложили после очередной операции. Хирургическое вмешательство длилось четыре часа.

"Третья операция за год! Всё прошло хорошо! Оставлю здесь на память об этом дне, о своевременно проведенной операции, о суперпрофессиональных врачах и клинике, где даже 4-часовая операция проходит в максимально позитивной атмосфере и под музыку", — написал Алексей.

Алексей Комаровский Фото: Instagram

В комментариях режиссёра поддержали друзья и поклонники, пожелав ему скорейшего выздоровления.

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Алексей Комаровский Фото: Instagram

Алексей подчеркнул, что делится своей историей не для того, чтобы вызвать сочувствие, а чтобы привлечь внимание к раку кожи, ведь именно этот вид онкологии долгое время протекает бессимптомно.

"Сходите к дерматологу и проверьте кожу. Это не значит, что каждое пятнышко — это рак. Я имею в виду, чтобы вы прошли обследование и убедились, что всё в порядке, или обнаружили его на ранней стадии и начали бороться. Ваше здоровье — в ваших руках", — говорил Комаровский.

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