Від вельветових до шкіряних: що в моді на зимові штани (фото)

Персональна стилістка Яна Щебельська поділилася головними трендами штанів цієї зими. Вона розповіла, які моделі будуть актуальними в холодний сезон, допоможуть створити стильні образи та підкреслити фігуру, зокрема вельветові, шкіряні та коричневі штани, а також індіго джинси, які стали справжнім мастхевом.

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Штани взимку — це не тільки необхідний елемент гардеробу, а й важлива частина стильних образів, що дозволяють підкреслити індивідуальність та створити гармонійний лук. Персональна стилістка Яна Щебельська поділилася порадами щодо актуальних моделей штанів цієї зими, які допоможуть створити стильні та зручні образи, враховуючи сезонні тренди.

Вельветові штани

Один з найбільших трендів цього сезону, за словами стилістки, стануть вельветові штани. Вельвет має чудову текстуру і додає тепла, що робить його ідеальним для холодної пори року. Проте стилістка застерігає, якщо ваша фігура у формі трикутника, варто обережно підбирати верхній одяг, щоб правильно збалансувати силует.

Штани із замші

Для сухої погоди, за словами Яни Щебельської, можна обрати штани із замші. Замша додає елегантності, але пам'ятайте, що їх не варто носити в дощ, адже матеріал може бути вразливим до вологості.

Джинси з темно-синього деніму (індіго)

Незмінний мастхев в гардеробі кожної модниці взимку 2024-25, за словами стилістки, можуть стати джинси з темно-синього деніму (індіго). Ці джинси підходять для будь-якого типу фігури і завжди додають стрункості та витонченості.

Коричневі штани та джинси

Як варіант, експертка радить звернути увагу на штани та джинси у коричневому кольорі — відтінки від карамельного до шоколадного залишаються дуже актуальними цього сезону. Вони допомагають підкреслити стильність і додають тепло до образу.

Шкіряні штани

Шкіряні штани – це ще одна вдала модель штанів на зиму. Як пояснила стилістка, цей матеріал завжди був популярний, але цьогоріч він особливо гарно інтегрується в зимові образи. Шкіряні штани чудово поєднуються з теплими светрами, створюючи елегантний, але комфортний лук.

Сірі вовняні штани

Як зазначила стилістка, сірі вовняні штани вже не перший рік залишаються на піку моди завдяки своїй універсальності. Вони підходять для будь-якої ситуації, від ділових зустрічей до casual-образів.

Яна Щебельська наголошує, що головне при виборі штанів – не лише слідувати трендам, а й підбирати модель, яка підкреслює індивідуальні риси фігури та відповідає стилю кожної людини.

Нагадаємо, раніше ми писали, про модні тренди зими 2024/2025: що буде гостро популярним цього сезону.

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