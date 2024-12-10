От вельветовых до кожаных: что в моде на зимние брюки (фото)

Персональный стилист Яна Щебельская поделилась главными трендами брюк этой зимы. Она рассказала, какие модели будут актуальными в холодный сезон, помогут создать стильные образы и подчеркнуть фигуру, в частности вельветовые, кожаные и коричневые брюки, а также индиго джинсы, которые стали настоящим мастхэвом.

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Брюки зимой — это не только необходимый элемент гардероба, но и важная часть стильных образов, позволяющих подчеркнуть индивидуальность и создать гармоничный лук. Персональный стилист Яна Щебельская поделилась советами по актуальным моделям брюк этой зимой, которые помогут создать стильные и удобные образы, учитывая сезонные тренды.

Вельветовые брюки

Один из самых больших трендов этого сезона, по словам стилистки, станут вельветовые брюки. Вельвет имеет прекрасную текстуру и добавляет тепла, что делает его идеальным для холодного времени года. Однако стилист предостерегает, если ваша фигура в форме треугольника, стоит осторожно подбирать верхнюю одежду, чтобы правильно сбалансировать силуэт.

Штаны из замши

Для сухой погоды, по словам Яны Щебельской, можно выбрать брюки из замши. Замша добавляет элегантности, но помните, что их не стоит носить в дождь, ведь материал может быть уязвимым к влажности.

Джинсы из темно-синего денима (индиго)

Неизменный мастхэв в гардеробе каждой модницы зимой 2024-25, по словам стилистки, могут стать джинсы из темно-синего денима (индиго). Эти джинсы подходят для любого типа фигуры и всегда добавляют стройности и изящества.

Коричневые брюки и джинсы

Как вариант, эксперт советует обратить внимание на брюки и джинсы в коричневом цвете — оттенки от карамельного до шоколадного остаются очень актуальными в этом сезоне. Они помогают подчеркнуть стильность и добавляют тепло в образ.

Кожаные брюки

Кожаные брюки — это еще одна удачная модель брюк на зиму. Как объяснила стилист, этот материал всегда был популярен, но в этом году он особенно хорошо интегрируется в зимние образы. Кожаные брюки прекрасно сочетаются с теплыми свитерами, создавая элегантный, но комфортный лук.

Серые шерстяные брюки

Как отметила стилист, серые шерстяные брюки уже не первый год остаются на пике моды благодаря своей универсальности. Они подходят для любой ситуации, от деловых встреч до casual-образов.

Яна Щебельская отмечает, что главное при выборе брюк — не только следовать трендам, но и подбирать модель, которая подчеркивает индивидуальные черты фигуры и соответствует стилю каждого человека.

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