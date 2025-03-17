Не з власної волі: з'явилися деталі звільнення Донателли Версаче з Vercace

Компанія Capri Holdings Idol, яка купила модний дім Versace 2018 року, подумує продати його бренду Prada. Донателла була проти цього, що і послужило причиною розколу між нею і Джоном Д. Айдолом, керівником холдингу.

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47-річна італійська дизайнерка Донателла Версаче, яка очолювала модний дім Versace з 1997 року, після вбивства її брата Джанні, була змушена покинути свій пост, а не пішла з власної волі, повідомляє Page Six. Про те, що йде з сімейної справи, вона оголосила минулого тижня.

"Донателла — єдине, що привабило всіх у Versace. Вони намагаються зробити з неї цапа-відбувайла за всі проблеми, хоча будь-хто, хто всередині, знає, що все зводиться до поганого управління", — заявив інсайдер з Нью-Йорка.

Їй тепер заборонено використовувати своє прізвище для будь-яких інших брендів, які дизайнерка може запустити. Згідно з контрактом, який підписала, коли Versace продали Capri Holdings Idol 2018 року, вона також не розроблятиме одяг для іншої компанії.

Справи в Versace пішли під укіс, коли Еммануель Гінцбургер був призначений генеральним директором Versace незабаром після укладення угоди на $2 мільярди. Тоді Донателла відчувала, що її навмисно виштовхують із сімейної компанії, і хочуть "підрізати їй крила".

У неї не було проблем із компанією з пошуку наступника, і саме вона висунула Даріо Вітале в перегони. Однак вона почала втрачати позиції, а її творчий напрямок перестав користуватися належною повагою.

Донателла Версаче призначила наступником Даріо Вітале

"Вона вступила в це партнерство з великими надіями і робила те, що вважала найкращим. У неї не було проблем із планом спадкоємності, але [керівники Capri] не поважали її як людину, не кажучи вже про Versace і візіонерку. Вона хотіла захистити свою сім'ю і свою спадщину. Їм було наплювати. Зрештою, Донателла опинилася на милості Capri ... у них були всі карти. Вона більше не може використовувати своє прізвище. Вона навіть не займатиметься дизайном одягу. Крапка", – розповіло інше джерело зі світу моди.

Донателла – не перша, хто зіткнувся із загрозою своїй творчості. Безліч великих дизайнерів втратили свої імена після продажу своїх компаній, від Донни Каран, яка визнала, що це було "важко", до Calvin Klein. Британська гуру парфумерії Джо Малон розповіла, як відхід з її компанії після її продажу Estee Lauder "виявився найгіршим рішенням", яке вона коли-небудь приймала.

Джанні Версаче заснував однойменний бренд 1978 року в Мілані, і він швидко став фаворитом галузі, улюбленим Vogue і модними інсайдерами. Він відомий як хрещений батько епохи супермоделей 90-х років. Джанні допоміг таким зіркам подіуму, як Наомі Кемпбелл, Лінда Євангеліста і Крісті Тарлінгтон, стати іконами модного олімпу.

Дизайнер залишив після себе імперію вартістю $800 мільйонів, 50% якої дісталися дочці Донателли, Аллегрі. Ще 30% отримав брат Джанні, Санто, а решта, п'ята частина, відійшла Донателлі, яка стала біля керма компанії.

Донателла Версаче та її брат Джанні Фото: donatella_versace

Хоча у неї не було формальної освіти у сфері моди, їй вдалося перетворити бренд на потужне джерело спадщини. Вона одягала всіх зірок першої величини, від Брітні Спірс до Кім Кардаш'ян, Холлі Беррі та Гвінет Пелтроу.

Дженніфер Лопес була однією зі знаменитих клієнток Донателли

На той час, як Capri купила бренд, він був одним з найвідоміших імен у світі моди. Його виконавчого директора Джона Д. Айдола італійці називали "американським ковбоєм", оскільки він одразу заявив, що хотів би випускати одяг, який більше нагадував би Палм-Біч, ніж Саут-Біч. Це і стало початком розбіжностей між Донателлою та новим керівництвом.

Хоча бренд був відомий своїм давнім логотипом з Медузою, створеним самим Джанні, за чутками, Айдол підштовхнув Донателлу створити монограму Versace, схожу на "MK" Майкла Корса, "LV" Луї Віттона і переплетені літери C Шанель. Геометричний візерунок Greca був доданий до всього – від сумок до пальт, сорочок і суконь.

Прагнучи підняти бренд, Versace підвищив ціни. З придбанням Capri виручка модного будинку досягла $1,1 мільярда 2023 року, але уповільнення світового попиту на предмети розкоші все змінило. У період із квітня до червня 2024 року виручка компанії знизилася на 15,4%, що призвело до операційного збитку в розмірі $17 мільйонів, водночас значне зниження продажів було зафіксовано в Європі та США.

Згідно з повідомленнями, фінансові прогнози бренду свідчать про падіння продажів з $810 мільйонів у поточному фінансовому році до $800 мільйонів — у наступному. У лютому рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинг Capri Holdings до рівня, який Bloomberg Law визнав "сміттєвою територією", заявивши, що тиск на продуктивність і високі запозичення можуть створити проблеми при погашенні боргів.

За день до свого останнього показу Донателла сказала:

"Коли тобі кажуть, що робити, кажуть, що буде продаватися... Якщо ти намагаєшся догодити занадто багатьом людям, занадто багатьом менеджерам, креативність зникає".

Останній показ Донателли

Capri Holdings, якій також належить Jimmy Choo, намагалася продати Versace 2023 року власнику Coach Tapestry за $8,5 млрд доларів, але угода не відбулася. Усю компанію, включно з Michael Kors і взуттєвим брендом Jimmy Choo, зараз оцінюють приблизно у $2,3 млрд доларів – лише трохи більше, ніж Capri заплатила за Versace.

Наразі у ЗМІ циркулює інформація, то Айдол працює над продажем Versace і Jimmy Choo, щоб зосередитися на перезапуску бренду готового одягу Michael Kors. Зокрема, розглядається угода з Prada, яка поверне бренд Versace під італійське володіння.

Раніше Фокус писав, що Versace вибачився перед Китаєм за "Гонконг-Гонконг" і "Макао-Макао".