Передчасна революція. Чому Навальний не стане вироком для Путіна

Як відомо, днями Олексію Навальному дали два з половиною реальних років за гратами. Після чого штаб Навального "тимчасово відмовився" від проведення вуличних протестів. У штабі Навального вважають, проведення щотижневих акцій може призвести до розчарування вуличної форми протесту — масової акції.

У Росії опозиціонер у вʼязниці — це не символ і не прапор, це нуль.

Ті, хто говорить, що це початок кінця Путіна, погано вчили історію.

При всьому своєму неприйнятті революцій та насильства, хочу сказати, що в країні, в якій, під час масових виступів, ментів та ОМОНу більше, ніж протестувальників, хороводами на льоду справа не виправиш.

Революція — це коли верхи не можуть, а низи не хочуть. Викарбуване формулювання, до речі.

Путін би виграв вибори без всяких приписів і фальсифікацій. Не всі ті, хто голосували за нього, були б за нього. Дехто тримав би дулю в кишені, але все одно голосував би за стабільність.

Як не гірко про це писати, ВВП підтримала б більшість. Не час.

Верхи можуть все, аж до того, щоб кидати пісок у вічі громадянам.

Низів усе влаштовує — і це вирок для Навального і мрійників.

Перечитайте біографії відомих революціонерів. Навальний занадто розумний та інтелігентний. Обпікати словом нині не вийде.

Словом, товкти воду в струпі. Протест переміститься на кухні. Під холодну горілочку з хорошою закусочкою протестувати в задоволення.

Шкода. Але демократія — це влада більшості.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.