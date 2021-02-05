Преждевременная революция. Почему Навальный не станет приговором Путину

Как известно, на днях Алексею Навальному дали два с половиной реальных года за решеткой. После чего штаб Навального "временно отказался" от проведения уличных протестов. В штабе Навального считают, проведение еженедельных акций может привести к разочарованию уличной формой протеста.массовой акции.

В России оппозиционер в тюрьме — это не символ и не флаг, это ноль.

Те, кто говорит, что это начало конца Путина, плохо учили историю.

При всем своем неприятии революций и насилия, хочу сказать, что в стране, в которой, во время массовых выступлений, ментов и ОМОНа больше, чем протестующих, хороводами на льду дело не поправишь.

Революция — это когда верхи не могут, а низы не хотят. Чеканная формулировка, кстати.

Путин бы выиграл выборы без всяких приписок и фальсификаций. Не все проголосовавшие за него были бы за него. Кое-кто держал бы дулю в кармане, но все равно голосовал бы за стабильность.

Как ни горько об этом писать, ВВП поддержало бы большинство. Не время.

Верхи могут все, вплоть до того, чтобы писать в глаза гражданам.

Низы все устраивает — и это приговор Навальному и мечтателям.

Перечитайте биографии именитых революционеров. Навальный слишком умен и интеллигентен. Жечь глаголом нынче не получится.

В общем, пар уйдет в гудок. Протест переместится на кухни. Под холодную водочку с хорошей закусочкой протестовать в удовольствие.

Жаль. Но демократия — это власть большинства.

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