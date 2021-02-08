Дурних немає. Розумних — теж. Чому Давос-2021 виявився нецікавим для української влади

В Україні практично ніхто не помітив завершення всесвітнього економічного форуму в Давосі-2021.

Один з "головних" підсумків форуму для нас. Цього разу спілкування учасників відбувалося віддалено, за допомогою онлайн-сервісів. Без звичного спілкування в кулуарах.

Так ось, від України, точніше, від влади, на форумі майже нікого не було.

Хіба що представники великого бізнесу, для яких форум є лише елементом міжнародного маркетингу.

Порівняйте це з торішнім десантом наших депутатів. Пафосними виступами президента про "інвестнянь".

Одна справа поїхати в Давос "на халяву", за рахунок грантів та фондів, "потусити", пошопитися, зачекінитися, наробити селфі. Пригорнутися до ніг сильних світу цього.

Інша справа — виступити з цікавою для світу доповіддю по скайпу або зуму, сидячи в Києві. Дурних немає.... Розумних, до речі, теж.

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Публікується за згодою автора.