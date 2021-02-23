Коронавірус, який завжди з нами: на скільки днів вистачить вільних лікарняних ліжок?

За минулі вихідні, в Україні ковідними хворими були заповнені понад 1 500 ліжко-місць. Середньотижнева швидкість заповнення лікарень — 306 ліжок на день.

До піку першої хвилі залишилося 8 600 ліжко-місць. Такими темпами їх можна заповнити дуже швидко за 12-15 днів.

Звичайно, ми віримо нашому міністрові охорони здоров'я, що ліжко-місць достатньо, і вони обладнані всім необхідним, ага.

За минулий тиждень зростання захворюваності зафіксували в 19 областях і Києві, залишилося всього 5 областей, де спостерігається зниження госпіталізацій.

А тепер подивіться на порівняльний графік госпіталізації за областями. В Івано-Франківській області вже більше госпіталізацій, ніж було в Києві на піку пандемії, і це при тому, що чисельність населення в Києві в 2,2 рази вища, ніж на Прикарпатті. Загалом, добре на лижах покаталися.

Вчора Кирило Тимошенко з ОП (Офіс президента України — Ред) видав перл. Виявляється, винен Буковель та іноземні туристи, яких було на курорті 60%. Далі він додав, що зростання госпіталізацій влада очікувала 5-10 лютого (в принципі так і вийшло, мінімум був 6 лютого) і найголовніше, він сказав що ситуація під повним контролем!

Так, ми вже знаємо цей повний контроль. Курорт продовжує працювати, а поруч встановлюють мобільний шпиталь. Я якось інакше собі уявляв ситуацію контролю. Але куди мені до великих чиновників з ОП.

Україна — найяскравіший приклад абсолютно безконтрольного поширення епідемії, дії чиновників наділених повноваженнями, у нашій країні взагалі ніяк не впливають на поширення зарази. Коли треба було вводити локдаун у жовтні-листопаді, його не ввели, відтермінували аж до січня.

Зараз, схоже, буде аналогічна ситуація. Коли госпіталізації вийдуть на максимум, нам будуть лити у вуха про повний контроль ситуації. Підсумок буде такий же, багато додаткових смертей.

Влада своїми діями з якоюсь маніакальною завзятістю продовжує показувати свою імпотентність. А потім вони дивуються, що рейтинги падають. Так, якщо ви здатні тільки на пи@дингі, схематози, і дерибани, чого ж ви дивуєтеся. Імпотенція — це діагноз.

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Публікується за згодою автора.