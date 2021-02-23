Коронавирус, который всегда с нами: на сколько дней хватит свободных больничных коек?

За прошедшие выходные, в Украине ковидными больными было заполнено более 1500 койко-мест. Средненедельная скорость заполнения больниц — 306 коек в день.

До пика первой волны осталось 8600 койко-мест. Такими темпами их можно заполнить очень быстро за 12-15 дней.

Конечно, мы верим нашему министру здравоохранения, что койко-мест достаточно, и они оборудованы всем необходимым, ага.

За прошедшую неделю рост заболеваемости был отмечен в 19 областях и Киеве, осталось всего 5 областей, где наблюдается снижение госпитализаций.

А теперь посмотрите на сравнительный график госпитализации по областям. В Ивано-Франковской области уже больше госпитализаций, чем было в Киеве на пике пандемии, и это притом, что численность населения в Киеве в 2,2 раза выше, чем на Прикарпатье. В общем, хорошо на лыжах покатались.

Вчера Кирилл Тимошенко из ОП (Офис президента Украины — Ред) выдал перл. Оказывается, виноват Буковель и иностранные туристы, которых было на курорте 60%. Далее он добавил, что рост госпитализаций власти ожидали 5-10 февраля ( в принципе так и вышло, минимум был 6 февраля ) и самое главное, он сказал что ситуация под полным контролем!

Да, мы уже знаем этот полный контроль. Курорт продолжает работать, а рядом устанавливают мобильный госпиталь. Я как-то иначе себе представлял ситуацию контроля. Но куда мне до великих чиновников из ОП.

Украина — самый яркий пример абсолютно бесконтрольного распространения эпидемии, действия чиновников наделенных полномочиями, в нашей стране вообще никак не влияют на распространение заразы. Когда надо было вводить локдаун в октябре-ноябре, его не ввели, отсрочили аж до января.

Сейчас, похоже, будет аналогичная ситуация. Когда госпитализации выйдут на максимум, нам будут лить в уши о полном контроле ситуации. Итог будет такой же, много добавочных смертей.

Власть своими действиями с каким то маниакальным упорством продолжает показывать свою импотентность. А потом они удивляются, что рейтинги падают. Так, если вы способны только на пи@динги, схематозы, и дерибаны, чего же вы удивляетесь. Импотенция — это диагноз.

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