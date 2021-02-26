Через призму статистики. Чому друга хвиля коронавірусу може обійтися ще в 50 тис. життів

Хроніка початку другої хвилі.

Це графік добового росту заповнення ковідних ліжкомісць по кожній області. Дані зведені до 7 днів. Графік починається від швидкості 10 ліжок на день.

20 січня в Івано-Франківській області тижнева середня кількість піднялася вище 10. І за тиждень темпи досягли 50 ліжкомісць на день. Пора б почати бити на сполох, але не в нашій "буковельській" країні.

23 січня було зростання в Закарпатській області. 30 січня у Вінницькій.

2 лютого в Чернівецькій області.

19 лютого зростання підхопив уже Київ. А далі все просто полетіло, як лавина.

20 лютого зростання пішло в Житомирській, Львівській, Волинській областях.

22 лютого — Хмельницька, Харківська, Дніпропетровська.

23 лютого — Миколаївська. 24 лютого — Київська.

У результаті на сьогодні маємо зростання заповнення ліжкомісць у лікарнях на 650 за одну добу, тижнева середня кількість досягла 489 ліжок.

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По-хорошому треба було ще місяць тому закривати Івано-Франківську область так, як закрили зараз. Місяць "прогавили", у результаті вже маємо ситуацію, коли зараза розповзлася по всій країні. Про дурниці з відкриттям гірськолижних курортів я навіть не хочу згадувати.

Тепер щодо поточної ситуації станом на 25 лютого.

За добу +650 ліжок заповнили. Тижнева середня кількість уже 489. (рис. 2)

Ситуація по Україні (рис. 3 і 4). Зважаючи на темпи зростання, до кінця наступного тижня, тобто до 8 березня, ми вийдемо на максимальні значення листопада.

Реанімацій за добу зайняли 40, до максимуму ще 200 місць. Такими темпами можна за 5 днів досягти піку.

Заповнення ШВЛ з такими темпами буде на позначці листопада вже за тиждень.

Рис 5. Заповнення ліжкомісць у найбільш епідеміологічно неблагополучних областях.

Рис. 6. Динаміка по найбільш швидкозростаючих регіонах.

Рис. 7 і далі. Діаграми по найбільш швидкозростаючих у госпіталізаціях областях і Києву.

На сьогодні вже заповнено 22 тис ліжок по країні в цілому. До кінця тижня буде вже 24 тисячі. До кінця наступного тижня буде пройдений пік осені (29 тис)

А, ось, що буде далі? Будемо тестувати позначку 35 тис ліжок, 40 тис ліжок?

Крім колосального навантаження на медсистему, це принесе масу смертей. У листопаді-грудні було по 15-17 тис додаткових смертей. Зважаючи на темпи зростання цієї хвилі, наслідки можуть бути ще гіршими. Наразі треба вводити точкові локдауни на прикладі Івано-Франківська.

Так, так, так, саме зараз, тому що госпіталізації будуть рости ще приблизно два тижні за інерцією. Локдаун, введений через два тижні, дасть заповнення 40 тис ліжкомісць, якщо вони, звичайно, є в реальності, а не на папері у звітах.

Ще одна величезна проблема — це нерівномірність госпіталізацій. В одній області це 2000 на 1 млн. населення, а в іншій області всього лише 100 на 1 млн (різниця у 20 разів!), Тому треба реагувати з попередженням.

Але чомусь мені здається, що Україна отримає найгірший сценарій, і ми отримаємо від цієї хвилі ще тис 50 додаткових смертей.

Дуже хочеться помилятися, але не бачу жодної причини, чому цього не вдасться уникнути.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.