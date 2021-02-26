Через призму статистики. Почему вторая волна коронавируса может стоить еще 50 тыс. жизней

Хроника начала второй волны.

Это график суточного роста заполнения ковидных койко-мест по каждой области. Данные, усредненные за 7 дней. График начинается от скорости 10 коек в день.

20 января в Ивано-Франковской области недельная средняя поднялась выше 10. И за неделю темпы достигли 50 койко-мест в день. Пора бы начать бить тревогу, но не в нашей "Буковельской" стране.

23 января пошел рост в Закарпатской области. 30 января в Винницкой.

2 февраля в Черновицкой области.

19 февраля рост подхватил уже Киев. А дальше все просто полетело, как лавина.

20 февраля рост пошел в Житомирской, Львовской, Волынской областях.

22 февраля — Хмельницкая, Харьковская, Днепропетровская.

23 февраля — Николаевская. 24 февраля — Киевская.

В результате, на сегодня имеем рост заполнения койко-мест в больницах на 650 за одни сутки, недельная средняя достигла 489 койки.

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По хорошему, надо было еще месяц назад закрывать И-Франковскую область так, как закрыли сейчас. Месяц "прощелкали", в результате уже имеем ситуацию, когда зараза расползлась по всей стране. О глупости с открытием горнолыжных курортов, я даже не хочу вспоминать.

Теперь по текущей ситуации по состоянию на 25 февраля.

За сутки +650 коек заполнили. Недельная средняя уже 489. ( Рис. 2)

Ситуация по Украине (рис. 3 и 4). Судя по темпам роста, к концу следующей недели, то есть, к 8 марта, мы выйдем на максимальные значения ноября.

Реанимаций за сутки заняли 40, до максимума еще 200 мест. Такими темпами можно за 5 дней достичь пика.

Заполнение ИВЛ с такими темпами будет на отметке ноября уже за неделю.

Рис 5. Заполнение койкомест в наиболее эпидемиологически неблагополучных областях.

Рис. 6 . Динамика по самым быстрорастущим регионам.

Рис. 7 и далее, диаграммы по самым быстрорастущим по госпитализациям областям и Киеву.

На сегодня уже заполнено 22 тыс коек по стране в целом. До конца недели будет уже 24 тысячи. До конца следующей недели будет пройден пик осени ( 29 тыс)

А, вот, что будет дальше? Будем тестировать отметку в 35 тыс коек, 40 тыс коек?

Помимо колосальной нагрузки на медсистему это принесет массу летальных исходов. В ноябре-декабре было по 15-17 тыс добавочных смертей. Судя по темпам роста этой волны, последствия могут быть еще хуже. Сейчас надо вводить точечные локдауны на примере И-Франковска.

Да, да, да, именно сейчас, потому что госпитализации будут расти еще примерно две недели по инерции. Локдаун, введенный через две недели, даст заполнение др 40 тыс койко-мест, если они конечно есть в реальности, а не на бумаге в отчетах.

Еще одна огромная проблема — это неравномерность уровня госпитализаций. В одной области это 2000 на 1 млн.населения, а в другой области всего лишь 100 на 1 млн ( разница в 20 раз!), поэтому, надо реагировать с упреждением.

Но, почему-то мне кажется, что Украина пойдет по самому худшему сценарию, и мы получим от этой волны еще тыс 50 добавочных смертей.

Очень хочется ошибаться, но не вижу ни единой причины, почему этого не удастся избежать.

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Публикуется с согласия автора.