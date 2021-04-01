"Зайві" люди. Хто відповість за смерть українців, яких не беруть у лікарні через брак місць

Давно назрівав цей текст, відчуваю, час настав. Йтиметься про відмову в госпіталізації.

Зараз у протоколі чітко прописані показання для госпіталізації: сатурація 92 і нижче; частота дихання 30 і вище; температура 38.5 і вище; яка не знижується жарознижувальними засобами; декомпенсація хронічних захворювань на тлі ковіду. Наприклад: діабетик з глюкозою крові 24 ммоль/л, сатурацією 96, ковід +.

А тепер сувора реальність. Якщо пацієнт потрапляє у межа показань — його зобовʼязані госпіталізувати. Часта причина відмови — відсутність місць у лікарні. Але законна чи це причина відмови? Спойлер, ні. Відсутність КТ, тесту, аналізів? Теж не причина.

Уявімо, що швидка їздить містом, скрізь відмовляють у прийомі, стан пацієнта погіршується, і він "благополучно" помирає в машині. Хто винен? Черговий лікар тієї лікарні, в якій пацієнта оглядали востаннє, або під стінами якої швидка простояла кілька годин.

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Чому? Тому, що пацієнтові у критичному стані зобовʼязані надати допомогу. На жаль, такий закон. Тобто, якщо швидка привозить важкого пацієнта, його зобовʼязані вивантажити, надати допомогу в умовах приймального відділення (emergency department).

Якщо немає місць, черговий лікар повідомляє про це адміністрацію, а та, зі свого боку, повинна займатися переведенням пацієнта туди, де є місця.

Або інший варіант. Швидка вивантажує пацієнта, не закриває виклик і знаходиться з пацієнтом до того самого моменту, поки не визначать місце його госпіталізації. Але це не завдання фельдшера, місце шукати. Якщо простіше — пацієнт не може бути нічийним.

І пацієнта не повинно хвилювати, є місця у місті чи ні. Якщо в області є принаймні одне вільне місце, швидка зобов'язана туди везти пацієнта. Він не повинен помирати вдома, або в машині швидкої.

Єдиний виняток, це якщо родичі або сам пацієнт відмовляється від госпіталізації. Немає в області? Що ж, хоч в коридор, інакше це залишення у небезпеці та ненадання допомоги. Хто останній відмовить, той і сяде, гру в "гарячу картоплю" памʼятаєте? Тут той самий принцип.

Сортування? О так, могло б бути, і це вирішило б усі юридичні питання, але в країні не введено надзвичайний стан, а отже, немає ніякого особливого правового статусу, і ви не можете застосовувати поняття сортування, а отже, треба надати допомогу. Та й чи бачив хтось наказ МОЗ про сортування?

Немає місць? То ваші проблеми, колеги. Я це все до чого? А до того, що якщо полетять позови, вони будуть спрямовані саме проти вас, а не проти головного лікаря, міського відділу охорони здоровʼя, або міністра. Всіх нас кинули, якщо хто не зрозумів.

Особливо абсурдно звучать моменти, коли хворих середнього ступеня тяжкості госпіталізують, а важких — ні, мовляв, місць в реанімації немає. Якщо ми вже говоримо про сортування, то пріоритет у важких. Отже, створюється ПІТ там, де є місце. Немає анестезіологів? Це пацієнта теж не хвилює.

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Ця частина для політиків, чиновників та інших людей при владі. Ви створили небаченої тупості юридичну колізію, тому що ви не бажаєте визнавати катастрофічність ситуації і брати на себе відповідальність, перекладаючи її на плечі медиків, втім, як і завжди.

Тому що, якщо ви перечитаєте конституцію і закон України про охорону здоровʼя, то можливо усвідомите, що відмова в госпіталізації незаконна. І я щиро дивуюся, що лікарні, зокрема, в Одесі, досі не засипали позовами.

Пацієнтам — відстоюйте свої права, вимагайте документальне підтвердження відмови від госпіталізації. Знаю, колеги мене зненавидять, але поки ви/ми лікарі будемо і далі тихенько мовчати в ганчірочку, об вас продовжать витирати ноги, як пацієнти, так і роботодавці, чиновники і т.д. .

Тому що це не ваша задача — місця шукати, а вашої адміністрації, підрозділів охороні здоровʼя, які, коли настане час, вмиють руки.

Якщо система не справляється, уряд, профільне міністерство зобовʼязане ввести НП, або хоча б чітко прописати правила сортування, критерії відбору та маршрут пацієнта на випадок, якщо місць немає.

Лікарі не повинні нести відповідальність за вашу бездарність. У вас був рік, ви його благополучно профукали.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.