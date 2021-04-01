"Лишние" люди. Кто ответит за смерти украинцев, которых не берут в больницы из-за нехватки мест

Давно назревал этот текст, чувствую, пришло время. Речь пойдет об отказе о госпитализации.

На данный момент в протоколе четко прописаны показания для госпитализации: сатурация 92 и ниже; частота дыхания 30 и выше; температура 38.5 и выше; которая не снижается жаропонижающими средствами; декомпенсация хронических заболеваний на фоне ковида. Например: диабетик с глюкозой крови 24 ммоль/л, сатурацией 96, ковид +.

А теперь суровая реальность. Если пациент попадает в рамки показаний – его обязаны госпитализировать. Частая причина отказа — отсутствие мест в больнице. Но законная ли это причина отказа? Спойлер, нет. Отсутствие КТ, теста, анализов? Тоже не причина.

Представим, что скорая колесит по городу, везде отказывают в приеме, состояние пациента ухудшается, и он "благополучно" умирает в машине. Кто виноват? Дежурный врач той больницы, в которой пациента осматривали в последний раз, или под стенами которой скорая простояла несколько часов.

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Почему? Потому, что пациенту в критическом состоянии обязаны оказать помощь. Увы, таков закон. То есть, если скорая привозит тяжелого пациента, его обязаны выгрузить, оказать помощь в условиях приемного отделения (emergency department).

Если нет мест, дежурный врач сообщает об этом администрации, а та, в свою очередь, должна заниматься переводом пациента туда, где есть места.

Либо другой вариант. Скорая выгружает пациента, не закрывает вызов и находится с пациентом до того самого момента, пока не будет определено место его госпитализации. Но это не фельдшера задача место искать. Если проще — пациент не может быть ничейным.

И пациента не должно волновать, есть места в городе или нет. Если в области есть хотя бы одно свободное место, скорая обязана туда везти пациента. Он не должен умирать дома, или в машине скорой.

Единственное исключение, это если родственники или сам пациент отказывается от госпитализации. Нет в области? Что ж, хоть в коридор, иначе это оставление в опасности и неоказание помощи. Кто последний откажет, тот и сядет, игру в "горячую картошку" помните? Тут тот же принцип.

Сортировка? О да, могла бы быть, и это решило бы все юридические вопросы, но в стране не введено чрезвычайное положение, а значит, нет никакого особого правового статуса, и вы не можете применять понятие сортировки, а значит, надо оказать помощь. Да и может, кто-то видел приказ МОЗ о сортировке?

Нет мест? Да ваши проблемы, коллеги. Я это все к чему? А к тому, что если полетят иски, они будут направленны именно против вас, а не против главного врача, горздрава, или министра. Всех нас кинули, если кто не понял.

Особенно абсурдно звучат моменты, когда больных средней степени тяжести госпитализируют, а тяжелых — нет, мол, мест в реанимации нет. Если мы уже говорим о сортировке, то приоритет у тяжелых. Значит, создается ПИТ там, где есть место. Нет анестезиологов? Это пациента тоже не волнует.

Важно

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Эта часть для политиков, чиновников и прочих людей у власти. Вы создали невиданной тупости юридическую коллизию, потому что вы не желаете признавать катастрофичность ситуации и брать на себя ответственность, перекладывая ее на плечи медиков, впрочем, как и всегда.

Потому что, если вы перечитаете конституцию и закон Украины о здравоохранении, то возможно осознаете, что отказ в госпитализации незаконен. И я искренне удивляюсь, что больницы, в частности, в Одессе, до сих пор не засыпали исками.

Пациентам – отстаивайте свои права, требуйте документальное подтверждение отказа от госпитализации. Знаю, коллеги меня возненавидят, но пока вы/мы врачи будем и дальше тихонько молчать в тряпочку, о вас продолжат вытирать ноги, как пациенты, так и работодатели, чиновники и т.д. .

Потому что это не ваша задача — места искать, а вашей администрации, подразделений здравоохранении, которые когда придет время умоют руки.

Если система не справляется, правительство, профильное министерство обязано ввести ЧП, или хотя бы четко прописать правила сортировки, критерии отбора и маршрут пациента, на случай, если мест нет.

Врачи не должны нести ответственность за вашу бездарность. У вас был год, вы его благополучно профукали.

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Публикуется с согласия автора.﻿