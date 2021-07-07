Перейменування, якого не було. Чому "прогинання" Moet Hennessy — спецоперація Кремля

Практично весь час, спілкуючись зі знайомими я чую горде: "Я взагалі не дивлюся телевізор!" або "У мене немає телевізора!". Що означає: "Я зовсім не зомбований, оскільки черпаю інформацію з обʼєктивного інтернету!"

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Ех, друзі мої! Невже ви думаєте, що, опанувавши мистецтвом "зомбування" людей через телевізор, "вони там" нічого не придумали для інтернету?

Навпаки, інтернет надає вмілому пропагандисту такі можливості, які телебаченню і не снилися.

Я зараз закінчую книгу з робочою назвою "Технології промивання мізків в інтернеті". І ось така удача, саме зараз світобудова підігнала прекрасний приклад такого "промивання".

Ось уявіть собі, що по телевізору якась умовна "Скабєєва" урочисто віщає "Захід обожнює Путіна і готовий прогинатися під нього нескінченно". Ви б повірили? Ні, очевидно. Строго кажучи і багато "ватників", почувши таке в телевізорі, не повірили б до кінця.

А ось за допомогою інтернету вони не тільки змушують вас повірити, але і самим почати поширювати пропаганду того, що "Захід готовий нескінченно прогинатися під Путіна!"

Яким чином? Слідкуйте за руками!

У якийсь момент часу на новинних стрічках зʼявляється інформація про те, що новий російський закон про обіг спиртовмісної продукції не тільки дозволяє називати шипуче вино, вироблене в Росії "Російським Шампанським", але забороняє так називати вино, вироблене поза Росією. Це, по-перше.

А по-друге, новий закон ніби наказує в обовʼязковому порядку маркувати всі імпортні шипучки, що поставляються до Росії, зокрема і шампанське з Франції, як "ігристе вино".

Ця інформація зʼявляється неспроста. Це — попередня підготовка для великої брехні.

Сама ця інформація — абсолютно правдива. Але диявол тут криється в тому, як складені формулювання. А вони складені подібно до того, як вони були обіграні у відомому анекдоті радянських часів: "Леонід Ілліч посів друге місце, а американський президент прийшов передостаннім".

Перш за все, коли ви це читаєте, у вас під впливом слів "новий закон" створюється враження ніби ці дивні вимоги зʼявилися в законі тільки зараз.

А це не так. Права називати на міжнародному ринку радянську шипучку "Радянським Шампанським" СРСР домігся ще у 30-х роках минулого століття. Потім з розпадом СРСР, бренд змінився, "Радянське шампанське" перетворилося в "Російське Шампанське" і офіційні права на використання перетекли на цей новий бренд.

Так що так, російський шипучий алкоголь абсолютно легально (зокрема і з точки зору міжнародного права) називається "Російське Шампанське" вже років тридцять як.

Прим.: редакція Фокуса не знайшла в онлайн-продажі в країнах Європи "Російське Шампанське" або "Радянське шампанське", при цьому в онлайн-каталозі в магазині алкоголю в Новій Зеландії знайшлося "російське шампанське" (написане кирилицею), а в магазинах США можна знайти "Советское шампанское". У магазині "російської їжі" у Великобританії продається стилізоване під "Советское шампанское" "Московское Игристое". При цьому на етикетці справжнього шампанського, що продається в США, якщо судити по фотографіях в онлайн-каталогах, зазначено "sparkling wine" разом зі словом champagne.

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Чому ж тоді французи ні в 30-х, ні в 90-х не протестували проти використання їх бренду "Шампанське"? — запитаєте ви.

А тому що ніхто їх бренд не використовував. У французів бренд Champagne, ось саме так, латинськими літерами, а у російських "Російське шампанське", ось саме так, з двох слів і кореляцій.

І так, це важливо, зверніть особливу увагу не просто "Шампанське", а саме "Російське Шампанське". Просто "Шампанським", без слова "Російське" російські вина називатися не можуть, це незаконно і з точки зору міжнародного права, і з точки зору того самого російського закону, який промайнув у новинах.

Так що ситуація зараз така ж, як і 80 років тому. У 30-х роках минулого століття. "Новий закон" нічого не поміняв.

Російські фірми можуть виробляти "Російське шампанське" і навіть продавати його у Європі. Але не можуть виробляти Champagne інакше, ніж прикупивши винне господарство у відповідному регіоні Франції.

А французи, відповідно, не можуть виробляти і продавати "Російське шампанське". А виробляти і продавати в Росію Champagne їм, увага, ніхто не забороняє.

А як же новий закон, — запитаєте ви? Він же зобовʼязує французів називати їх вино "Ігристим" замість "Шампанського".

А ось і ні фіга! У жодній офіційній новини, ні в самому законі, ви такої заборони не знайдете. Там взагалі йдеться зовсім про інше!

Про те, що на додатковій так званій "технічній" етикетці, яка клеїться на пляшки в країні реалізації разом з акцизною маркою, має бути згадано про приналежність Шампанського до ігристих вин.

От і все! І це, до речі, зовсім не свавілля російської Держдуми, а вимога сучасних правил стандартизації позначень вина на міжнародному ринку.

Ось, наприклад, гляньте на пляшку, яку я купив у місцевому кіпрському супермаркеті. Етикетка виробника говорить, що перед нами знаменитий "Мускат Де Рівсальт" з французького Русійона. А на зворотному боці пляшки наклеєна ще одна, та сама додаткова "технічна" етикетка, яка в нашому випадку взагалі видрукувана на ксероксі.

[ + – ] Етикетка виробника говорить, що перед нами знаменитий "Мускат Де Рівсальт" з французького Русійон

[ + – ] На зворотному боці пляшки наклеєна ще одна, та сама додаткова "технічна" етикетка.

І на ній, відповідно до місцевих кіпрських правил, зазначений тип вина "солодке кріплене вино". А на французькому шампанському (сорі, в погребі не знайшлося), буде грецькою зазначена приналежність вмісту пляшки до ігристих вин.

Ось і в російському новому законі написано про те ж, що на всю імпортну шипучку повинна бути в суворій відповідності з новими міжнародними стандартами торгівлі наклеєна додаткова технічна етикетка, що містить слова "ігристе вино" російською мовою.

І, до речі, майже на всій імпортній шипучці в Росії воно за фактом вже міститься. Але на продукції фірми Моёт Хеннесі, його, за чиїмось недоглядом не виявилося.

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Цим і скористалася одна російська державна структура, щоб промити всім нам мізки через інтернет серйозніше, ніж вона могла б зробити це по телевізору.

Спробуємо реконструювати послідовність дій…

1. Керівництво російського відділення фірми поставили до відома про те, що маркування на додатковій технічній етикетці шампанського не містить слова "ігристе", як того вимагає закон.

2. Оскільки відділення було російське і прекрасно розуміло, яким серйозним збитком може обернутися відвантаження алкогольного товару з неправильним маркуванням, перше що воно зробило, зупинило всі відвантаження.

3. Якимось містичним, і зрозуміло, "випадковим", чином лист з цим розпорядженням опинився в руках деяких опозиційних блогерів з коментарями, що "новий російський закон наказує продавати в Росії французьке шампанське під назвою "ігристе вино".

Зверніть увагу на формулювання і згадайте, що диявол криється в деталях. Таке формулювання можна було зрозуміти двояко, зокрема і що слово "Ігристе" новий закон наказує використовувати ЗАМІСТЬ слова "Шампанське".

Розрахунок був такий, що опозиційна фейсбучна публіка, вже давно звикла до абсолютно ідіотських дій Держдуми і вже нічому не дивується, саме таким чином це формулювання і зрозуміє. І розрахунок цей виправдався.

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4. Тисячі і тисячі "добровільних помічників" у соцмережах кинулися поширювати інформацію про нову ідіотську ініціативу російських законодавців і ахати, що "дно учергове пробито". Навіть не підозрюючи, що абсолютно безкоштовно, добровільно і з вогників працюють в інтересах путінської пропаганди.

До речі, слова "Добровільний помічник" в даному випадку — не іронія, а цілком конкретний термін, для позначення тих, хто працює в інтересах протилежного боку, навіть не підозрюючи про це.

5. У процесі поширення хвилі інформації в руках "добровільних помічників" розпливчасті і неоднозначні формулювання початкових тез трансформувалися в гранично чіткі і зрозумілі, але не відповідають дійсності: "Путін заборонив французам називати шампанське шампанським" і "Тільки російські вина Путіна дозволив називати шампанським".

Однак саме такі гранично чіткі формулювання добре відповідали очікуванням масового опозиційного слухача, лягали, що називається на душу, і починали масово тиражуватися.

6. Сам закон ніхто з цитуючих його у соцмережах не читав, та й сенсу це не мало через його громіздкість і складність юридичних формулювань, доступних тільки фахівцям. Боязкі ж і нечисленні голоси юристів про те, що в "законі написано зовсім інше", тонули в потужних хвилях захоплення від того, що "у Думи остаточно зʼїхав дах".

7. І ось, закономірний результат. Моёт Хеннесі погодилася доповнити технічну додаткову етикетку російським словом "ігристе", як вона вже це робить у багатьох інших країнах.

8. Але вся прогресивна громадськість відчуває жорстоке розчарування у французах, які з такою легкістю поступилися своєю свободою і прогнулися під Путіна.

Отже, на виході маємо два найпотужніших пропагандистських ефекти, які ніколи не могли бути досягнуті за допомогою телевізора.

1. Гірке розчарування Заходом, на який були такі надії, але який так легко прогинається перед Путіним.

2. Демонізація образу Великого вождя. Путін постає в масовій свідомості у вигляді такого собі містичного всемогутнього субʼєкта, який з легкістю підкоряє своїй волі зарубіжні компанії, змушуючи їх піднести йому в дар на тарілочці свої торгові марки і свою репутацію.

І це тільки один приклад. Ви дуже здивуєтеся, якщо я доведу, що вам так само промивають мізки по кілька разів на місяць, а то й на тиждень?

Першоджерело.