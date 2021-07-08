Зранку стільці, увечері гроші. Чому Україна не просуває свій експорт у кредит

Минуло вже чотири роки з моменту ухвалення закону про ЕКА (експортно-кредитне агентство України). Однак, за цей час агентство так і не розпочало роботу.

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Запитайте, а в чому суть роботи цього агентства і навіщо воно потрібне?

Покажу на кількох прикладах. Перед Євро-2012 Україна закупила корейські потяги Hyundai. Грошей на покупку цих поїздів у нас не було. Тому державний корейський Ексімбанк (ЕКА) видав нам низькопроцентний кредит на покупку цих поїздів.

Ще один приклад. У минулому році українська делегація їздила до Великобританії, де уклала контракт на купівлю британських катерів. І знову ж, у зв'язку з відсутністю грошей у нашої країни, британське ЕКА -UKEF люб'язно надало нам кредит.

Ну, і останній приклад. Днями в ЗМІ просочилася інформація, що український уряд підписав угоду з Китаєм про пільгові китайські кредити на будівництво інфраструктурних проектів. За умовами цієї угоди, Україна зможе брати кредит у китайському Ексімбанку під 2% річних.

У всіх цих перерахованих прикладах, Україна не отримувала грошей на свої державні рахунки.

Ці гроші навіть не покидали межі своїх країн і перераховувалися на рахунки конкретних компаній, які повинні виробляти для нас закуплену продукцію.

І все це робиться з однієї простої причини. Коли Україна купує за кордоном поїзд або катер (або щось інше, що потрібно підставити — Ред), але не може оплатити замовлення відразу, то в іноземної компанії, що виконує замовлення, виникає касовий розрив.

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Компанії потрібно закупити деталі, компоненти, матеріали, обладнання, оплатити зарплати робітникам. Це все реальні витрати, які бізнес повинен зробити зараз, але оплату за готову продукцію він отримає в далекому майбутньому.

Тому, щоб виконати замовлення, компанії потрібно знайти фінансування, для оплати цих витрат. Однак, для того, щоб знайти це фінансування, теж потрібен час, а це все затримує виконання замовлення. Таке ось замкнуте коло виходить.

Тому держави і створюють спеціальні експортно-кредитні агентства, які повинні оперативно фінансувати подібні угоди.

Наскільки важливий цей інструмент, ілюструє одна цифра. Обсяг кредитів Експортно-імпортного банку Китаю щодо фінансування проектів Шовкового шляху становить 150 млрд дол! Це все кредити таким країнам як Україна, які не можуть відразу оплатити послуги китайських підрядників.

Як бачите, інструмент досить корисний і необхідний. Без нього ми не могли б купити корейські потяги, британські катери або просто залучити китайських підрядників. А в тих, у свою чергу, виникали б постійні проблеми в процесі реалізації наших замовлень.

І незважаючи на те, що наша держава досить часто користується послугами іноземних ЕКА, розвиваючи експорт інших країн, при цьому ми не поспішаємо запускати такий же інструмент у себе вдома для розвитку свого власного експорту.

Хоча наші експортери за кордоном стикаються абсолютно з такими ж проблемами! А, враховуючи, що ринок банківського фінансування в нас менш розвинений, ніж за кордоном, ми просто втрачаємо можливості збільшити експорт.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.