Не та діджиталізація. Чим Бухарі крутіший за Зеленського і чому Україна не ввела цифрову гривню

Про діджиталізацію "безглузду та нещадну" або чому Бухарі крутіший за Зеленського.

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Нинішня влада дуже пишається діджиталізацією, багато експертів вторують їй у цьому, хоча дивлячись на одного з лідерів фракції, можна говорити про діджиталізацію української політики. Але обговорювати Дію не буду.

Глобальні інвестиції йдуть у країни з високим розвитком цифрової інфраструктури та технологій.

Тому справжня діджиталізація — це інтернет речей, big data, дата-центри, мережа рівня 5G та багато іншого, що підвищує капіталізацію національної економіки.

Беремо приклад Китаю. Там є програма "Інтернет плюс", розроблена для трансформації промисловості з використанням цифрових технологій та мобільного інтернету.

Або державна стратегія КНР щодо роботи з великими даними, які розглядаються в цій країні як стратегічний ресурс.

Найголовніше — програми цифровізації загалом у країні мають синхронізуватися з регіональною готовністю до сучасних технологій.

На одному з ефірів я поставив нашому міністру з цифри два запитання:

1. Чи вважаєте Ви правильним "оцифровувати" неефективний державний адміністративний алгоритм управління чи правильніше спершу удосконалити сам алгоритм?

2. Як Ви вирішуватимете проблему невідповідності технічної готовності на "двох кінцях" системи руху інформації, коли на одному полюсі — просунуті центральні органи, а на іншому умовна "сільрада".

Точної відповіді тоді я не отримав.

Тут ключове — будь-які дії мають бути спрямовані на зростання капіталізації економіки. Наприклад, більш високий рівень мобільного інтернету в провінції такий рівень підвищує, а щодо Дії вже впевненості немає.

Я не чув жодного зрозумілого аргументу, як права водія або паспорт "у смартфоні" підвищили рівень капіталізації української економіки.

У такому варіанті, діджиталізація стає просто іграшкою в руках влади та генератором "прикольних штук", за великим рахунком, безглуздих для більшості населення.

Хоча Україна могла стати справжнім лідером діджиталізації. Якби ввела цифрову гривню, проєкт якої розроблявся за часів колишнього керівника НБУ, Якова Смолія.

Це був би справді прорив — запровадження грошей, що поєднують переваги "готівки та безготівки", якийсь новий монетарний агрегат між М0 і М1.

Переваги цифрової гривні:

немає банківської комісії;

немає обмежень щодо сум;

фінмоніторинг обмежений;

транзакції у будь-який час дня та ночі не виходячи з квартири, а не лише в операційний день банку;

немає ризику банку, що обслуговує;

миттєве зарахування;

операції у всьому світі;

можна користуватися без прив'язки до банківського рахунку і навіть не маючи його.

За моїми даними проєкт "цифрова гривня" був технічно майже готовий до запуску.

Але проблема кадрової політики в нас є такою, що не керівники підбираються під стратегію, а стратегія під керівника.

Смолій все життя пропрацював у технічних службах відомого банку, тож ідея "цифри" була йому близька. Нинішній керівник — класичний інвестбанкір із зовсім іншими рефлексами та навичками. Йому ближче 5-7-9 та рефінанс під облігації Укравтодору.

Це в США на посаду керівника ФРС призначають нудних професорів і вчених: Грінспен, Бернанке, Єллен.

Україна проґавила свій шанс стати однією з перших країн, що випустили цифрову національну валюту. А це пролунало б на весь світ.

Тим часом Нігерія стала першою країною в Африці, центральний банк якої випустив цифрову національну валюту і-найра (eNaira). Про цю подію урочисто заявив днями президент Нігерії Мухаммаду Бухарі:

"Наша країна стала першою в Африці та однією з перших у світі, створивши та ввівши в обіг для своїх громадян цифрову валюту".

Тепер будь-хто в світі, як у самій Нігерії, так і в інших країнах, може, використовуючи віртуальний гаманець на своєму смартфоні, отримати доступ до і-найри. Новина облетіла всі світові ЗМІ, тим паче що до випуску цифрових валют (рубль, юань, рупія) готуються РФ, Китай та Індія.

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До речі, Нігерія входить до групи нових індустріальних сторін, цитую:

"Група одинадцяти" (N-11 також Next Eleven) — узагальнена назва 11 сучасних держав: Мексика, Нігерія, Єгипет, Туреччина, Іран, Пакистан, Бангладеш, Індонезія, В'єтнам, Південна Корея, Філіппіни, виділених Джимом О'Нілом, аналітиком Gold Sachs, як країни з високою ймовірністю перетворення своїх національних економік на найбільші локомотиви міжнародної системи економічних відносин XXI століття, разом із країнами БРІКС".

Нігерію ще зараховують і до групи МІНТ: Мексика, Індонезія, Нігерія і Туреччина.

Чи збільшило капіталізацію нігерійської економіки запровадження і-найри? Безперечно, особливо з урахуванням того, що тепер суттєво спростився механізм краудфандингу — народного інвестування у бізнес-проєкти, здебільшого у сегменті МСБ.

Україна ж свій шанс втратила, а він, на відміну від багатьох божевільних прожектів, був реальним.

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У цьому плані, Зеленський програв Бухарі й усе більше схожий на іншого африканського колегу, Андрі Радзуеліна, президента Мадагаскару, де зараз голод.

У цій країні теж до влади прийшов молодий президент, у минулому діджей, власник компанії "шоу-бізнес", який також привів до влади свою партію "молоді та рішучі малагасійці".

[ + – ] На знімку зовсім не президент Зеленський, який презентує обіцяну українську вакцину від ковіду, а Андрі Радзуеліна, який презентує ліки від коронавірусу на основі полину.

Нещодавно місцевий міністр цифрової трансформації пообіцяв "цифровий вибух" в Індійському океані та масову діджиталізацію острова. За фактом, за час правління президента-діджея в країні лише вирубали ліси для вивезення цінної деревини.

Але головна заслуга "реформатора" — відкриття ринку землі, внаслідок чого було скуповано великі масиви ріллі для вирощування олійної пальми та видобутку нікелю, свинцю, цинку та ртуті, з подальшим зараженням ґрунтів і водоносного горизонту.

Наразі Мадагаскар за індексом продовольчої безпеки опустився на нижні позиції, які характеризують голод. Їдять сарану та червоний кактус. Адже Мадагаскар був перспективною країною для розвитку агросектору.

Паралелі напрошуються самі собою. Особливо якщо врахувати, що, згідно з даними Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), в Україні постійно недоїдають майже 10 мільйонів осіб. Але українці завзято їдять політичний кактус. Колються, плачуть, але продовжують їсти.

На знімку вище зовсім не президент Зеленський, який презентує обіцяну українську вакцину від ковіду, а Андрі Радзуеліна, який презентує ліки від коронавірусу на основі полину.

Хоча, як знати, полин-трава, калган, коноплі — народні засоби, які застосовують і в Україні.

Загалом чекаємо "калганівку від Зеленського", здатну зупинити пандемію.

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