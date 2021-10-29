Не та диджитализация. Чем Бухари круче Зеленского и почему Украина не ввела цифровую гривну

О диджитализации "бессмысленной и беспощадной" или почему Бухари круче Зеленского.

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Нынешняя власть очень гордится диджитализацией, многие эксперты вторят ей в этом, хотя глядя на одного из лидеров фракции, впору говорить о диджитализации украинской политики. Но обсуждать Дию не буду.

Глобальные инвестиции идут в страны с высоким развитием цифровой инфраструктуры и технологий.

Поэтому настоящая диджитализация — это интернет вещей, big data, дата-центры, сеть уровня 5G и многое другое, что повышает капитализацию национальной экономики.

Берем пример Китая. Там есть программа "Интернет плюс", разработанная для трансформации промышленности с использованием цифровых технологий и мобильного интернета.

Или государственная стратегия КНР по работе с большими данными, которые рассматриваются в этой стране как стратегический ресурс.

Самое главное — программы цифровизации в целом по стране должны синхронизироваться с региональной готовностью к современным технологиям.

На одном из эфиров я задал нашему министру по цифре два вопроса:

1. Считаете ли Вы правильным "оцифровывать" неэффективный государственный административный алгоритм управления или правильнее, сперва, усовершенствовать сам алгоритм.

2. Как Вы будете решать проблему несоответствия технической готовности на "двух концах" ситемы движения информации, когда на одном полюсе — продвинутые центральные органы, а на другом условная "сильрада".

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Четкого ответа тогда я не получил.

Здесь ключевое — любые действия должны быть направлены на рост капитализации экономики. Например, более высокий уровень мобильного интернета в провинции такой уровень повышает, а вот в отношении Дии уже уверенности нет.

Я не слышал ни одного вразумительного аргумента, как водительские права или паспорт "в смартфоне" повысили уровень капитализации украинской экономики.

В таком варианте, диджитализация становится просто игрушкой в руках власти и генератором "прикольных штук", по большому счету, бессмысленных для основной массы населения.

Хотя Украина могла стать настоящим лидером диджитализации. Если бы ввела цифровую гривну, проект которой разрабатывался при прежнем руководителе НБУ, Якове Смолие.

Это был бы действительно прорыв — введение денег, сочетающих преимущества "нала и безнала", некий новый монетарный агрегат между М0 и М1.

Преимущества цифровой гривны:

Нет банковской комиссии.

Нет ограничений по суммам.

Финмониторинг ограничен.

Транзакции в любое время дня и ночи не выходя из квартиры, а не только в операционный день банка.

Нет риска обслуживающего банка.

Мгновенное зачисление.

Операции по всему миру.

Можно пользоваться без привязки к банковскому счету и даже не имея оного.

По моим данным, проект "цифровая гривна" был технически почти готов к запуску.

Но проблема кадровой политики у нас такова, что не руководители подбираются под стратегию, а стратегия под руководителя.

Смолий всю жизнь проработал в технических службах известного банка, поэтому идея "цифры" была ему близка. Нынешний руководитель — классический инвестбанкир с совершенно иными рефлексами и навыками. Ему ближе 5-7-9 и рефинанс под облигации Укравтодора.

Это в США на должность руководителя ФРС назначают скучных профессоров и ученых: Гринспен, Бернанке, Йеллен….

Украина упустила свой шанс стать одной из первых стран, выпустивших цифровую национальную валюту. А это бы прозвучало на весь мир.

Тем временем, Нигерия стала первой страной в Африке, центральный банк которой выпустил цифровую национальную валюту и-найра (eNaira). Об этом событии торжественно заявил на днях президент Нигерии Мухаммаду Бухари:

"Наша страна стала первой в Африке и одной из первых в мире, создав и введя в обращение для своих граждан цифровую валюту".

Теперь любой желающий в мире, как в самой Нигерии, так и в других странах, может, используя виртуальный кошелек на своем смартфоне, получить доступ к и-найре. Новость облетела все мировые СМИ, тем более, что к выпуску цифровых валют (рубль, юань, рупия) готовятся РФ, Китай и Индия.

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Кстати, сама Нигерия входит в группу новых индустриальных старн, цитирую:

"Группа одиннадцати" (N-11 также Next Eleven) — обобщенное название 11 современных государств: Мексика, Нигерия, Египет, Турция, Иран, Пакистан, Бангладеш, Индонезия, Вьетнам, Южная Корея, Филиппины, выделенных Джимом О’Нилом, аналитиком Goldman Sachs, в качестве стран с высокой вероятностью превращения своих национальных экономик в крупнейшие локомотивы международной системы экономических отношений XXI века, наряду со странами БРИКС".

Нигерию еще включают и в группу МИНТ: Мексика, Индонезия, Нигерия и Турция.

Увеличило ли капитализацию нигерийской экономики введение и-найры? Несомненно, особенно с учетом того, что теперь существенно упростился механизм краудфандинга — народного инвестирования в бизнес-проекты, в основном в сегменте МСБ.

Украина же свой шанс упустила, а он, в отличие от множества безумных прожектов, был реальным.

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В этом плане, Зеленский проиграл Бухари и все более становится похож на другого африканского коллегу, Андри Радзуэлина, президента Мадагаскара, где сейчас голод.

В этой стране тоже к власти пришел молодой президент, в прошлом диджей, собственник компании "шоу-бизнес", приведший к власти также свою партию "молодые и решительные малагасийцы".

[ + – ] На снимке вовсе не президент Зеленский, презентующий обещанную украинскую вакцину от ковида, а Андри Радзуэлина, презентующий лекарство от коронавируса на основе полыни.

Недавно местный министр цифровой трансформации пообещал "цифровой взрыв" в Индийской океане и массовую диджитализацию острова. По факту же, за время правления президента-диджея в стране лишь вырубили леса для вывоза ценной древесины.

Но главная заслуга "реформатора" – открытие рынка земли, в результате чего были скуплены большие массивы пашни для выращивания масличной пальмы и добычи никеля, свинца, цинка и ртути, с последующим заражением почв и водоносного горизонта.

Сейчас Мадагаскар по индексу продовольственной безопасности опустился на нижние позиции, характеризующие голод. Едят саранчу и красный кактус. А ведь Мадагаскар был перспективной страной для развития агросектора.

Параллели напрашиваются сами собой. Особенно если учесть, что согласно данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в Украине постоянно недоедают почти 10 миллионов человек. Но украинцы упорно едят политический кактус. Колются, плачут, но продолжают есть….

На снимке выше вовсе не президент Зеленский, презентующий обещанную украинскую вакцину от ковида, а Андри Радзуэлина, презентующий лекарство от коронавируса на основе полыни…

Хотя, как знать, полынь-трава, калган, конопля — народные средства, применяемые и в Украине.

В общем ждем "калганивку от Зеленского", способную остановить пандемию.

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