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Ставтеся до війни в Україні, як до агресії стосовно вас самих.

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У цьому є рецепт того, як розчаклувати європейців у частині санкційної політики проти РФ.

Зараз часто можна почути в Берліні чи Парижі: "Ми поки що не можемо повністю замінити російський газ, нафту. Не можемо повністю заблокувати торгівлю та запровадити ембарго, повністю відключити російські банки від транзакцій".

Що може сказати наш президент на такі аргументи?

Ставтеся до війни в Україні, як до агресії стосовно вас самих.

Купували б ви нафту та газ, якби російські бомби знищили ваші міста?

Чи проводили б ви транзакції з російськими банками, якби ваші діти гинули під ударами Градів?

Думаючи про те, що може початися рецесія і взимку буде холодно, згадуйте, що при рецесії і в холодному будинку можна жити.

Але не можна жити у місці падіння авіабомб.

Ставтеся до війни в Україні, як до агресії стосовно вас самих.

Джерело.

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