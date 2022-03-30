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Мнения Российско-украинская война

Как "расколдовать" европейцев в части санкционной политики против РФ

"Проводили бы вы транзакции с российскими банками, если б ваши дети гибли под ударами Градов?". Мнение.

Алексей Кущ
Алексей Кущ
Экономист, финансовый аналитик
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санкции, антироссийские санкции, санкции против рф
Фото: 112.ua

Относитесь к войне в Украине как к агрессии в отношении вас самих.

В этом и есть рецепт того, как расколдовать европейцев в части санкционной политики против РФ.

Сейчас часто можно услышать в Берлине или Париже: "Мы пока не можем полностью заменить российский газ, нефть. Не можем полностью заблокировать торговлю и ввести эмбарго, полностью отключить российские банки от транзакций".

Что может сказать наш президент на подобные аргументы?

Относитесь к войне в Украине как к агрессии в отношении вас самих.

Покупали бы вы нефть и газ, если б российские бомбы уничтожили ваши города?

Проводили бы вы транзакции с российскими банками, если б ваши дети гибли под ударами Градов?

Думая о том, что может начаться рецессия и зимой будет холодно, вспоминайте, что и при рецессии, и в холодном доме можно жить.

Но нельзя жить в месте падения авиабомб.

Относитесь к войне в Украине как к агрессии в отношении вас самих.

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