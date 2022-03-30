Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Относитесь к войне в Украине как к агрессии в отношении вас самих.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В этом и есть рецепт того, как расколдовать европейцев в части санкционной политики против РФ.

Сейчас часто можно услышать в Берлине или Париже: "Мы пока не можем полностью заменить российский газ, нефть. Не можем полностью заблокировать торговлю и ввести эмбарго, полностью отключить российские банки от транзакций".

Что может сказать наш президент на подобные аргументы?

Относитесь к войне в Украине как к агрессии в отношении вас самих.

Покупали бы вы нефть и газ, если б российские бомбы уничтожили ваши города?

Проводили бы вы транзакции с российскими банками, если б ваши дети гибли под ударами Градов?

Думая о том, что может начаться рецессия и зимой будет холодно, вспоминайте, что и при рецессии, и в холодном доме можно жить.

Но нельзя жить в месте падения авиабомб.

Относитесь к войне в Украине как к агрессии в отношении вас самих.

Источник.

Важно