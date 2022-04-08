Провісник великих змін. Що означає виключення РФ з Ради ООН із прав людини

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Висновок перший. Вихід із Ради з прав людини послабить інформаційний вплив РФ

Рада з прав людини (РПЛ) — це спеціалізований орган у системі ООН. Резолюції РПЛ необов'язкові та мають рекомендаційний характер. Тому виключення РФ по суті не позбавляє їх якогось важливого інструмента впливу на світ.

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Останнім часом РПЛ втратила свій авторитет і навіть моральну силу в світі. Через надмірну політизацію багатьох питань і присутність у ньому порушників тих самих прав людини.

Однак Росія тепер не зможе брати участь у формуванні численних звітів і доповідей, які робить Рада з прав людини на базі інформації, котру збирають їхні команди щодо порушень прав людини у всьому світі, зокрема в збройних конфліктах. А це означає, що позиція РФ та її можливості донесення своїх наративів стануть слабшими та менш помітними в системі ООН.

[ + – ] Як голосували країни за виключення Росії з Ради з прав людини ООН

Висновок другий. Голосування за виключення Росії з РПЛ показало, хто на чиєму боці

Голосування за виключення РФ з Ради з прав людини, ще раз підтвердило важливий вододіл між країнами, який проглядається і по війні в Україні: колективний Захід проти всіх інших.

"За" проголосувало 93 країни. Це майже всі країни Європи, враховуючи Сербію, Угорщину, Україну, Грузію, Туреччину + англосфера (США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, карибські держави) + західні партнери в Азії (Японія, Південна Корея, Палау, Папуа Нова-Гвінея, Маршаллові острови, Тонга, Тувалу, Самоа, Філіппіни, Фіджі + західні партнери в Латинській Америці (Колумбія, Уругвай, Парагвай, Коста-Рика, Панама, Перу тощо) + Ізраїль.

Майже всі 54 країни Африки або утрималися, або голосували проти (Алжир, ЦАР, Бурунді, Еритрея, Ефіопія, Габон, Зімбабве, Малі), або були відсутні (Екв. Гвінея, Бенін, Джибуті, Буркіна-Фасо, Мавританія, Гвінея, Руанда, Сомалі, Замбія). Підтримали виключення РФ лише Чад, Малаві, ДРК, Сейшели, Маврикій, Ліберія, Комори.

З Близького Сходу "за" проголосував лише Ізраїль. Решта або проти (Сирія, Іран), або утрималися (Бахрейн, Єгипет, Ірак, Йорданія, Кувейт, Оман, Саудівська Аравія, ОАЕ, Ємен, Катар). Ліван був відсутній.

З країн Латинської Америки утрималися чи голосували проти тих, хто не вважають не хочуть вважати себе в орбіті впливу Заходу — Бразилія, Нікарагуа, Венесуела, Болівія, Сальвадор, Барбадос, Гаяна, Мексика, Тринідад. Аргентина вагалася, але голосувала "за" виключення РФ.

З країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, крім вищезгадані країни Океанії, більшість утрималися, враховуючи "важкоатлетів" Індію, Пакистан, Бангладеш, Індонезію, Малайзію, Сінгапур, а також Таїланд, Камбоджу. Проти виступили Китай, В'єтнам, Лаос, КНДР і країни Центральної Азії Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, Казахстан.

Висновок третій. Відхід Росії з РПЛ — це лише початок значних змін

Розкол у Раді з прав людини вкотре продемонстрував загострення розбіжностей між різними регіонами, Заходом і Сходом, Північчю і Півднем щодо теми прав людини. Багато країн Африки, ЛА та Азії, що розвиваються, вважають, що в РПЛ домінувати почала політика "naming and shaming", монополізована Заходом. Сьогоднішнє голосування — ще одне наочне підтвердження.

А війна в Україні, що стала причиною припинення членства РФ в РПЛ, загострює глобальні протиріччя між різними групами країн, особливо між КНР та США. Отже, в якомусь сенсі сьогоднішнє голосування — це маленький дзвіночок про майбутні зміни світового масштабу.

Джерело.