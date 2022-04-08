Предвестник больших перемен. Что означает исключение РФ из Совета ООН по правам человека

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Вывод первый. Выход из Совета по правам человека ослабит информационное влияние РФ

Совет по правам человека (СПЧ) — это специализированный орган в системе ООН. Резолюции СПЧ необязательные и имеют рекомендационный характер. Поэтому исключение РФ в сущности не лишает их какого-то важного инструмента влияния на мир.

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В последнее время СПЧ утратил свой авторитет и даже моральную силу в мире. Из-за чрезмерной политизации многих вопросов и присутствия в нем нарушителей тех самых прав человека.

Однако Россия теперь не сможет участвовать в формировании многочисленных отчетов и докладов, которые делает Совет по правам человека на базе информации, которую собирают их команды о нарушениях прав человека по всему миру, в том числе в вооруженных конфликтах. А это значит, что позиция РФ и ее возможности донесения своих нарративов станут слабее и менее заметными в системе ООН.

[ + – ] Как голосовали страны за исключение России из Совета по правам человека ООН

Вывод второй. Голосование за исключение России из СПЧ показало, кто на чьей стороне

Голосование за исключение РФ из Совета по правам человека еще раз подтвердило важный водораздел между странами, который просматривается и по войне в Украине: коллективный Запад против всех остальных.

"За" проголосовало 93 страны. Это почти все страны Европы, включая Сербию, Венгрию, Украину, Грузию, Турцию + англосфера (США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, карибские государства) + западные партнеры в Азии (Япония, Южная Корея, Палау, Папуа Новая-Гвинея, Маршалловы острова, Тонга, Тувалу, Самоа, Филиппины, Фиджи) + западные партнеры в Латинской Америке (Колумбия, Уругвай, Парагвай, Коста-Рика, Панама, Перу и т.д.) + Израиль.

Почти все 54 страны Африки либо воздержались, либо голосовали против (Алжир, ЦАР, Бурунди, Эритрея, Эфиопия, Габон, Зимбабве, Мали), либо отсутствовали (Экв. Гвинея, Бенин, Джибути, Буркина-Фасо, Мавритания, Гвинея, Руанда, Сомали, Замбия). Поддержали исключение РФ лишь Чад, Малави, ДРК, Сейшелы, Маврикий, Либерия, Коморы.

Из Ближнего Востока "за" проголосовал только Израиль. Все остальные либо против (Сирия, Иран), либо воздержались (Бахрейн, Египет, Ирак, Иордания, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия, ОАЭ, Йемен, Катар). Ливан отсутствовал.

Из стран Латинской Америки воздержались или голосовали против те, кто не считают \ не хотят считать себя в орбите влияния Запада — Бразилия, Никарагуа, Венесуэла, Боливия, Сальвадор, Барбадос, Гайяна, Мексика, Тринидад. Аргентина колебалась, но в итоге голосовала "за" исключение РФ.

Из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, не считая вышеупомянутые страны Океании, большинство воздержались, включая "тяжеловесов" Индию, Пакистан, Бангладеш, Индонезию, Малайзию, Сингапур, а также Таиланд, Камбоджу. Против выступили Китай, Вьетнам, Лаос, КНДР и страны Центральной Азии Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан.

Вывод третий. Уход России из СПЧ — это только начало значительных перемен

Раскол в Совете по правам человека в очередной раз продемонстрировал обострение разногласий между разными регионами, Западом и Востоком, Севером и Югом, по поводу темы прав человека. Многие развивающиеся страны Африки, ЛА и Азии считают, что в СПЧ доминировать стала политика "naming and shaming", монополизированная Западом. Сегодняшнее голосование — еще одно наглядное подтверждение.

А война в Украине, ставшая причиной приостановки членства РФ в СПЧ, обостряет глобальные противоречия между разными группами стран, особенно между КНР и США. Так что, в каком-то смысле, сегодняшнее голосование — это маленький звоночек о грядущих переменах мирового масштаба.

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