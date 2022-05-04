Небезпечний Київ. Чому існує ризик нового удару по столиці

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Дуже приємно дивитися на те, як оживають звільнені ЗСУ селища в Київській чи Сумській областях. Так радують посмішки на фото друзів у Мережі з підписом "Доброго дня, Київ, ми повернулися!" Це позитив, однак є одне дуже велике жирне АЛЕ! Звільнені міста та селища та Київ, що вистояли, дають ілюзію безпеки. Розумієте різницю між реальністю та ілюзією? Тоді вам кілька фактів для розуміння.

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У Білорусі розпочалися великі навчання. Нещодавно були, і ось знову. Що характерно — масові переміщення військ, зокрема бронетехніки, ракетних та арти. Як у лютому.

По-друге, контингент, який РФ вивела з київського спрямування до РБ, нікуди не пішов. Деякі частини перекинули на схід України, решту комплектують поповненням та технікою. Висновки можете зробити самі чи резюмувати?

У жодному разі не можна недооцінювати ризики нового удару на Київ за старим маршрутом. Навіть силами армії РФ, не кажучи вже про ймовірність того, що Путін дотис вусатого і той приєднається. Так, основні сили агресора зараз на сході та півдні. Але й ми не маємо нескінченних резервів.

Все трохи серйозніше, ніж може здатися. І коли заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко щодня пише про розчищення та ремонт доріг, про відновлені чи тимчасові переправи, — це лише в другу чергу турбота про цивільних. По-перше, це про військову логістику. Про можливість швидко перекинути підкріплення, техніку та боєкомплект. Саме тому всі структури працюють у режимі 24/7. Саме тому готують лінії оборони, про які я не писатиму.

Дуже може виявитися, що завтра знову намагатимуться терміново виїхати. Під обстрілом. Стоячи в заторах на забитій цивільними в один бік дорозі та військовою технікою — в інший. Комусь треба це уявити, а більшості досить згадати. Тим більше, що ілюзій щодо ставлення окупантів до цивільних вже ні в кого не залишилося. Дорогі українці, ЗСУ відстоюватимуть кожен метр, ви в цьому теж переконалися. І все буде Україна. Але тактично можливі будь-які сценарії на короткий проміжок часу. Війна не закінчилась. І не локалізована на сході. Не поспішайте розслаблятися і не забуваймо про небезпеку.

Джерело.

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