Небезпечний Київ. Чому існує ризик нового удару по столиці
"У жодному разі не можна недооцінювати ризики нового удару на Київ за старим маршрутом. Навіть силами армії РФ, не кажучи вже про ймовірність того, що Путін дотис вусатого і той приєднається". Думка.
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Дуже приємно дивитися на те, як оживають звільнені ЗСУ селища в Київській чи Сумській областях. Так радують посмішки на фото друзів у Мережі з підписом "Доброго дня, Київ, ми повернулися!" Це позитив, однак є одне дуже велике жирне АЛЕ! Звільнені міста та селища та Київ, що вистояли, дають ілюзію безпеки. Розумієте різницю між реальністю та ілюзією? Тоді вам кілька фактів для розуміння.
У Білорусі розпочалися великі навчання. Нещодавно були, і ось знову. Що характерно — масові переміщення військ, зокрема бронетехніки, ракетних та арти. Як у лютому.
По-друге, контингент, який РФ вивела з київського спрямування до РБ, нікуди не пішов. Деякі частини перекинули на схід України, решту комплектують поповненням та технікою. Висновки можете зробити самі чи резюмувати?
У жодному разі не можна недооцінювати ризики нового удару на Київ за старим маршрутом. Навіть силами армії РФ, не кажучи вже про ймовірність того, що Путін дотис вусатого і той приєднається. Так, основні сили агресора зараз на сході та півдні. Але й ми не маємо нескінченних резервів.
Все трохи серйозніше, ніж може здатися. І коли заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко щодня пише про розчищення та ремонт доріг, про відновлені чи тимчасові переправи, — це лише в другу чергу турбота про цивільних. По-перше, це про військову логістику. Про можливість швидко перекинути підкріплення, техніку та боєкомплект. Саме тому всі структури працюють у режимі 24/7. Саме тому готують лінії оборони, про які я не писатиму.
Дуже може виявитися, що завтра знову намагатимуться терміново виїхати. Під обстрілом. Стоячи в заторах на забитій цивільними в один бік дорозі та військовою технікою — в інший. Комусь треба це уявити, а більшості досить згадати. Тим більше, що ілюзій щодо ставлення окупантів до цивільних вже ні в кого не залишилося. Дорогі українці, ЗСУ відстоюватимуть кожен метр, ви в цьому теж переконалися. І все буде Україна. Але тактично можливі будь-які сценарії на короткий проміжок часу. Війна не закінчилась. І не локалізована на сході. Не поспішайте розслаблятися і не забуваймо про небезпеку.Важливо