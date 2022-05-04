Опасный Киев. Почему существует риск нового удара по столице

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Очень приятно смотреть на то, как оживают освобожденные ЗСУ поселки в Киевской или Сумской областях. Так радуют улыбки на фото друзей в Сети с подписью "Здравствуй, Киев, мы вернулись!" Это позитив, однако есть одно очень большое жирное НО! Освобожденные города и поселки и выстоявший Киев дают иллюзию безопасности. Понимаете разницу между реальностью и иллюзией? Тогда вам пару фактов для понимания.

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В Беларуси начались большие учения. Недавно были, и вот опять. Что характерно — массовые перемещения войск, в том числе бронетехники, ракетных и арты. Как в феврале.

Во-вторых, контингент, который РФ вывела с киевского направления в РБ, никуда не ушел. Отдельные части перебросили на восток Украины, оставшиеся комплектуют пополнением и техникой. Выводы можете сделать сами или резюмировать?

Ни в коем случае нельзя недооценивать риски нового удара на Киев по старому маршруту. Даже силами армии РФ, не говоря уже о вероятности того, что Путин дожал усатого и тот присоединится. Да, основные силы агрессора сейчас на востоке и юге. Но и у нас нет бесконечных резервов.

Все немного серьезнее, чем может показаться. И когда замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко каждый день пишет о расчистке и ремонте дорог, о восстановленных или временных переправах, — это лишь во вторую очередь забота о гражданских. В первую — это про военную логистику. Про возможность быстро перебросить подкрепления, технику и боекомплект. Именно поэтому все структуры работают в режиме 24/7. Именно поэтому готовятся линии обороны, о которые я писать не буду.

Очень может оказаться, что завтра вернувшиеся опять будут пытаться срочно уехать. Под обстрелами. Стоя в пробках на забитой гражданскими в одну сторону дороге и военной техникой — в другую. Кому-то нужно это представить, а большинству достаточно вспомнить. Тем паче, что иллюзий об отношении оккупантов к гражданским уже ни у кого не осталось. Дорогие украинцы, ВСУ будут отстаивать каждый метр, вы в этом тоже убедились. И все будет Украина. Но тактически возможны любые сценарии на короткие промежутки времени. Война не закончилась. И не локализована на востоке. Не торопитесь расслабляться и не пренебрегайте опасностью.

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