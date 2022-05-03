Война уходит в тень. Почему нельзя забывать о фронте

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Момент, за который мне страшно: что война станет незаметной. Сейчас война отползает туда, где нет связи. Война там, где не работает 4G, там, где, в отличие от Киева или Харькова, не живут миллионы людей. Там, где нет времени на видео обстрелов, там, где соцсети есть лишь иногда и эфемерно. Там, куда не доедет звездный десант, чтобы совершить пару селфачей, которые должны повысить шансы на переизбрание.

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Война отходит на второй план для тех, кто возвращается в изуродованные города и пытается обустроить свою жизнь заново. Я не осуждаю и вам не советую – я констатирую.

Война отходит, отползает в тень. Это происходит постепенно – но это происходит. Под рассказы о том, что война закончится вот-вот. Но она не закончится вот-вот. Впереди еще много всего. Много разрушений. Много смертей. Много номеров, которые никогда не возьмут трубку. Много пожаров, много крови и многие дни и месяцы боев. Будут гореть танки и будет гореть степь. Будут гореть вражеские корабли и души украинских солдат. Будет все. Будет много всего.

Мы, конечно, победим. Это понятно и нам, и всему миру. Но будет тяжело. Уже тяжело. Война пытается спрятаться, уменьшиться, но стать еще яростнее, чем была до этого. Война гнусная. Война коварна. Война голодная.

Не забывайте о войне. Даже если в вашем городе сегодня тихо. Она не забыла о вас. Она оскаливается обломками домов Чернигова, светится глазами Бучи, скребет когтями "Азовстали". Война здесь. Война рядом.

Не забывайте о войне. Потому что она о вас не забывает.

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