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Київ як засіб примусу до миру. Чи буде Путін знову атакувати столицю України

"Кремль хоче змусити Володимира Зеленського підписати тимчасове перемир'я чи угоду. А для цього він потрібен Путіну живим і згодним із будь-яким московським сценарієм, який зводиться до ганебної і прихованої капітуляції України. З цієї причини атакувати Київ немає сенсу". Думка.

Віктор Небоженко
Віктор Небоженко
Політолог, директор соціологічної служби "Український барометр"
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Путін
Час — двічі ворог Путіна, як хворої, старої людини і як відповідального за військову авантюру проти України

Путіну важлива не так перемога над Україною, як маленька, але престижна перемога над усім Заходом чи хоча б Європою. Він поспішає, оскільки часу в нього в обріз — він старіє і хворіє швидше та важче, ніж здоровий і молодий Зеленський. Тим паче, що будь-який інший правитель Росії замість Путіна намагатиметься якнайшвидше укласти мирну угоду з Україною, щоб вивести Росію з геополітичного штопора, в який її загнав Путін. А це означає, що чим довше триває російсько-українська війна, тим гострішим у Москві постає питання про приймача Путіна. У зв'язку з цим час — двічі ворог Путіна, як хворої, старої людини і як автора та відповідального за військову авантюру проти України.

Парадокс могутнього та вічного Путіна: його підштовхує у спину вік, хвороби, "друзі" та підступна геополітична помилка з Україною.

Скоро Путін почне підозрювати чи зрозуміє, що, можливо, "спеціальна військова операція" проти України — це зручний спосіб його оточення розправитися, позбутися його самого — Путіна, а не сумнівний засіб перемогти Україну. З Путіним все просто — він легко й добре розпочав своє правління, але дуже тяжко й погано закінчує. А будь-якому іншому російському політику треба добре розпочинати свою політику виходу з кризи, а не добивати Росію на очах усього світу.

Джерело.

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