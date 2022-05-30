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Киев как средство принуждения к миру. Будет ли Путин снова атаковать столицу Украины

"Кремль хочет принудить Владимира Зеленского подписать временное перемирие или соглашение. А для этого он нужен Путину живым и согласным с любым московским сценарием, который сводится к позорной и скрытой капитуляции Украины. По этой причине атаковать Киев не имеет смысла". Мнение.

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог, директор социологической службы "Украинский барометр"
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Путин
Время — дважды враг Путина, как больного, старого человека и как ответственного за военную авантюру против Украины

Путину важна не столько победа над Украиной, сколько маленькая, но престижная победа над всем Западом или хотя бы Европой. Он спешит, поскольку времени у него в обрез — он стареет и болеет быстрее и тяжелее, чем здоровый и молодой Зеленский. Тем более что любой другой правитель России вместо Путина постарается как можно скорее заключить мирное соглашение с Украиной, чтобы вывести Россию из геополитического штопора, в который ее загнал Путин. А это значит, что чем дольше длится российско-украинская война, тем острее в Москве встает вопрос о приемнике Путина. В этой связи время — дважды враг Путина, как больного, старого человека и как автора и ответственного за военную авантюру против Украины.

Парадокс могущественного и вечного Путина: его подталкивает в спину возраст, болезни, "друзья" и коварная геополитическая ошибка с Украиной.

Скоро Путин начнет подозревать или поймет, что, может быть, "специальная военная операция" против Украины — это удобный способ его окружения расправиться, избавиться от него самого – Путина, а не сомнительное средство победить Украину. С Путиным все просто — он легко и хорошо начал свое правление, но очень тяжело и плохо заканчивает. А любому другому российскому политику надо хорошо начинать свою политику выхода из кризиса, а не добивать Россию на глазах всего мира.

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