Киев как средство принуждения к миру. Будет ли Путин снова атаковать столицу Украины

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Путину важна не столько победа над Украиной, сколько маленькая, но престижная победа над всем Западом или хотя бы Европой. Он спешит, поскольку времени у него в обрез — он стареет и болеет быстрее и тяжелее, чем здоровый и молодой Зеленский. Тем более что любой другой правитель России вместо Путина постарается как можно скорее заключить мирное соглашение с Украиной, чтобы вывести Россию из геополитического штопора, в который ее загнал Путин. А это значит, что чем дольше длится российско-украинская война, тем острее в Москве встает вопрос о приемнике Путина. В этой связи время — дважды враг Путина, как больного, старого человека и как автора и ответственного за военную авантюру против Украины.

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Парадокс могущественного и вечного Путина: его подталкивает в спину возраст, болезни, "друзья" и коварная геополитическая ошибка с Украиной.

Скоро Путин начнет подозревать или поймет, что, может быть, "специальная военная операция" против Украины — это удобный способ его окружения расправиться, избавиться от него самого – Путина, а не сомнительное средство победить Украину. С Путиным все просто — он легко и хорошо начал свое правление, но очень тяжело и плохо заканчивает. А любому другому российскому политику надо хорошо начинать свою политику выхода из кризиса, а не добивать Россию на глазах всего мира.

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