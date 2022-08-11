Заборона шенгенських віз для росіян Чому це — бімба!

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Руські антивоєнні комітети, по вінця набиті каспаровими та іншими альтруїстами і борцями за мир, кинули оцю миротворчу х*рню і зайнялись справою: оприлюднили докладний текст різними мовами, де обґрунтувати, чому руських не можна чіпати.

Всі, від поважних інфлюпнсерів до останніх робочих блогерів, тисячами, десятками тисяч рук запускають в ефір жалюгідні сенси, в яких відмова від власної влади та беззаперечне її панування існують одночасно.

Вони зрікаються своєї країни, маніфестують національну навчену безпорадність, чесно говорять, що не роблять антивоєнних мітингів і не боряться з проплаченими російськими мітингами, вони розмахують по ситих мордасах шмарклі і слину, вони одночасно за інерцією намагаються погрожувати і водночас запопадливо просити, і вони колективно, в сотнях коментах обговорюють: а як би їм ще жалюгідніший вигляд мати, щоб візи врешті залишили? Я такої колективної, національного масштабу ганьби не пам‘ятаю. Це найбільший камінг аут в світі, ну так і шафа там чималенька.

Я хочу, зоб світ запам‘ятав їх такими. Я сподіваюсь, це прочитають в різних коаїнах різні люди. Я вважаю, наше завдання нині — підживлювати ці дискусії, ставити людям запитання і наштовхувати їх на нові аргументи.

Бренд "росіяни" і так вже є токсичним для всього світу, але досі у його дочірнього під бренду "хороші руські" ще залишалися шанси. Нині він показує своє справжнє обличчя. Це можна тільки вітати.

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