Окупанти готують референдум. Чому в них нічого не вийде

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Просто деталь, але вона зніме багато спекуляцій щодо можливості проведення референдумів на окупованих територіях півдня України. Йдеться про так зване електронне голосування. Про це зараз багато говорять, але це абсолютно не реалізовувана ідея, ще складніша, ніж проведення звичайного голосування. Це ж не просто лист по електронці відправити.

Я пам'ятаю, як це організовувалося та відбувалося восени минулого року на виборах до Держдуми Росії в ОРДЛО.

Для електронного голосування потрібна відповідна система голосування. Вона потребує верифікації користувачів.

Для верифікації потрібен, по-перше, документ, що засвідчує особу, по-друге, щоб людина, яка має цей документ і має бажання проголосувати, офіційно зареєструвався в цій системі. А це далеко не всім під силу. У Донецьку та Луганську для цього було створено понад дві тисячі так званих "консультаційних центрів". При цьому там використовувалася російська система електронного голосування і взяти участь у ньому могли лише ті, хто мав російський паспорт, плюс СНІОР (страховий номер індивідуального особового рахунку), який виходить окремо від паспорта.

Паспортизація півдня України, як знаємо, провалилася, тобто російська система тут непридатна. Власну систему для голосування колаборація створити до 11 вересня точно не зможе.

Крім того, щоб вона працювала, потрібний стабільний інтернет. А цей аспект легко регулюється нашими артилеристами.

Так що єдина "реальна" можливість провести там "рефередуми" — це традиційні дільниці, кабінки, "гречка", промивка мозку і залякування. Але і для цього потрібна стабільна ситуація на лінії фронту і, відповідно, на території, де відбувається голосування. Але це теж залежить від нас, і вже очевидно, що ЗСУ їм цю стабільність не подарують.

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