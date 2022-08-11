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Просто деталь, но она снимет много спекуляций насчет возможности проведения "референдумов" на оккупированных территориях юга Украины. Речь о так называемом электронном голосовании. Об этом сейчас много говорят, но это абсолютно не реализуемая идея, еще более сложная, чем проведение обычного голосования. Это же не просто письмо по электронке отправить.

Я помню, как это организовывалось и проходило осенью прошлого года на выборах в госдуму России в ОРДЛО.

Для электронного голосования нужна соответствующая система голосования. Она требует верификации пользователей.

Для верификации нужен, во-первых, документ, удостоверяющий личность, во-вторых, чтоб человеĸ, имеющий этот документ и желающий проголосовать, официально зарегистрировался в этой системе. А это далеко не всем под силу. В Донецĸе и Луганске для этого были созданы более двух тысяч так называемых "консультационных центров". При этом там использовалась российская система электронного голосования и принять участие в нем могли тольĸо те, ĸкто имел российский паспорт, плюс СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета), который получается отдельно от паспорта.

Паспортизация юга Украины, как мы знаем, провалилась, то есть российская система здесь непригодна. Собственную систему для голосования коллаборация создать до 11 сентября точно не смогут.

Кроме того, чтобы она работала, нужен стабильный интернет. А этот аспект легĸо регулируется нашими артиллеристами.

Так что единственная "реальная" возможность провести там "рефередумы" — это традиционные участки, кабинки, "гречка", промывĸа мозгов и запугивание. Но и для этого нужна стабильная ситуация на линии фронта и, соответственно, на той территории, где проходит голосование. Но это тоже зависит от нас, и уже очевидно, что ВСУ им этой стабильности не подарят.

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