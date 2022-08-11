Бахмут утюжат по полной программе. Почему для врага — это стратегический город

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Бахмут. Опять прилетает по полной программе. Есть ответка, Служба Божья Украины ловит наводчиков (реальных самок собаки, не имитация), но все равно прилетает много. Только утром 10 августа российские войска накрыли Бахмут из СРЗО, предположительно "Ураган". По предварительным оценкам, погибли 7 гражданских лиц, еще 6 получили ранения. За утро. О военных потерях мы ничего не расскажем. Там разные причины, и пусть противник напрягает своих разведчиков — на блюдечке из СМИ он эту информацию не получит. Мы очень открытая и демократичная страна со свободой слова, которая прекрасно выучила правила войны и умеет молчать, когда надо.

Ну а по сути этих ударов по Бахмуту — все просто. Именно Бахмут стал основным направлением удара российской армии в Донецкой области — чтобы взять Бахмут, потом — Константиновку и дальше доедать Донецкую область по кусочку. Три дня упорных попыток штурма закончились большим огорчением и перерасходом пакетов. Там 58-ая бригада и смежники тоже совсем не подарок.

Отправив домой достаточное количество пакетов, они перешли к привычной тактике. Как в Попасной и Лисичанске, Северодонецке и Мариуполе. Накрывать город обстрелами. Просто закидать снарядами и ракетами. Оставить выжженную землю и уже по ней зайти.

Они очень привыкли к тотальному доминированию по количеству арты, СРЗО и господству в воздухе. Так и воюют.

На самом деле набирать личный состав российской армии все труднее. И свой Третий (резервный) армейский корпус они нашкребают из "добровольцев" по всей стране. Пока эти 15-20 тыс. бойцов так и не собрали. Со всеми амнистиями уркам в обмен на службу, контрактами с зарплатой авансом, бомжами и прочей отбраковкой. Просто количественно не могут набрать. А Бахмут брать нужно. Иначе вообще вся кампания по захвату Донецкой области летит в… под откос летит.

Значит, будут утюжить снарядами до посинения. Чтобы перемолоть до лунного пейзажа в щебень город, его защитников и оставшихся гражданских.

Кремль не понял главного. В Украине нет такой привычной для РФ проблемы комплектации личного состава. У нас через почти шесть месяцев войны только дай добровольцам шанс — они устали ждать в очереди. И они встретят, где потребуется. В Бахмуте? Готовы. На горе щебня, который раньше был Бахмутом? Да без разницы, просто тяжелее копать. Вот такой страшный украинский секрет победы. Который никто и не прячет, просто россияне, от Путина до последнего диванного воина, не могут это понять. Не укладывается эта концепция в их головах. Вот и закидывают Бахмут из СРЗО и ждут увидеть спины или покорность. Совершенно зря, кстати, ждут…

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