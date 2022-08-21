Слідкуйте за руками. Хто вбив дочку Дугіна

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Я практично на 100% впевнений, що це не ми. Чому? У разі реальної війни, коли здійснюються активні заходи біля противника, наші сплячі групи здійснюють своєї діяльності за умов посиленого контррозвідувального пошуку противника.

Група, яка може виконати таке складне завдання на території Московської області, повинна складатися мінімум із трьох-чотирьох осіб. Потрібно дослідити стиль життя та графік об'єкта, розробити план активних заходів, зібрати та провести установку пристрою, мати кілька шляхів догляду та ексфільтрації, план прикриття, кілька приміщень – основне і хоча б один safehouse як екстрена евакуація.

З оперативної точки зору успішне здійснення такої операції – це надскладне завдання. Після якого група виводиться із території противника.

У таку акцію вкладаються дуже великі кошти. І її виконання має завдати реальної шкоди силам і засобам ворога, його морально-психологічному стану.

Ліквідація навіть самого Дугіна, який є за своєю суттю просто бородатим клоуном, не вирішує жодного нашого завдання у сфері забезпечення нацбезпеки.

І тут є питання. Одна група працює по одному, максимум – двом об'єктам. Пріоритетними цілями за умов війни є об'єкти, ліквідація яких послабить противника. Це високопоставлені офіцери ГРУ-ФСБ, які відповідають за "спецоперацію", керівники оборонних підприємств, науковці, що уособлюють оборонні програми, бізнесмени і співробітники спецслужб, які по каналах технічної розвідки керують ланцюгами поставок підсанкційних комплектуючих для російського ВПК, перейшли статусні зрадники. .

Витрачати ресурс по суті одноразової сплячої агентурної мережі на Дугіна – це не поважати себе.

Наша тактика у війні, як показує досвід, спрямована не на ефектність, а на ефективність. Ліквідація Дугіна (тим більше його дочки-маргіналки) не є ефективним використанням ресурсу.

Саме тому я маю сумніви в тому, що це наш активний захід.

Але, згадуючи операцію ФСБ, яка готувала теракти в московському метро для звинувачення України , я маю підозру, що підрив авто в Підмосков'ї – це акція російських спецслужб, спрямована на мобілізацію власного населення та дискредитацію України в очах західних партнерів.

Якщо завтра в Москві почнуть показувати докази того, що операцію було здійснено українськими фашистами, під керівництвом особисто Бандери, а в якомусь приміщенні під час обшуку знайдуть чергову "візитку Яроша" та декалог українського націоналіста – вважатиму, що моя теорія вірна!

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