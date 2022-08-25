Армія залякування. Навіщо в Росії збільшили чисельність військовослужбовців до 2 млн осіб

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Приводів кілька:

Прихована мобілізація. Через розширений призов — згодом на контракт. Або одразу на контракт. У такому форматі можна подавати не як провал "СВО", а як зміцнення воєнної могутності. Формально у Росії де-факто подвоївся сухопутний кордон із НАТО. Це потребує заходів реагування. Кремлю необхідно мати запас військ, щоб у разі чого фізично контролювати Білорусь та як мінімум Вірменію, щоб зберегти позиції на Південному Кавказі. Створюються формальні підстави, щоб у разі нових маніпуляцій з ОРДЛО офіційно інтегрувати війська бантустанов до складу армії РФ.

Я не поспішав висміювати цей крок. Зважаючи на очікуване погіршення соціально-економічної ситуації у РФ, оплачувана військова служба може стати непоганим варіантом.

Також це спроба тиснути на Захід, мовляв, давайте домовлятися, інакше буде ще гірше.

Варто пам'ятати, що ці заходи спрацюють не раніше за весну 2023 року. Тож зараз особливо рефлексувати на них немає сенсу. Це буде важливо після стабілізації фронту та настання певної паузи перед наступним витком, якщо все піде за цим сценарієм.

Тому головне завдання України — переконати в необхідності виділення великих обсягів зброї. Щоб до зими максимальну кількість російських військ перетворити на лахміття.

Загалом ідеальна ілюстрація: Росія вкотре демонструє загрозу. Можна або злякатися, або нейтралізувати загрозу активними діями. Сподіватимемося, що цього разу оберуть не той варіант, що завжди.

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