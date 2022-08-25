Армия устрашения. Зачем в России увеличили численность военнослужащих до 2 млн человек

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Поводов несколько:

Скрытая мобилизация. Через расширенный призыв — потом на контракт. Или сразу на контракт. В таком формате можно подавать не как провал "СВО", а как укрепление военной мощи. Формально у России де-факто удвоилась сухопутная граница с НАТО. Это требует мер реагирования. Кремлю необходимо иметь запас войск, чтобы в случае чего физически контролировать Беларусь и как минимум Армению, дабы сохранить позиции на Южном Кавказе. Создаются формальные основания, чтобы в случае новых манипуляций с ОРДЛО официально интегрировать войска бантустанов в состав армии РФ.

Я бы не спешил высмеивать этот шаг. Ввиду ожидаемого ухудшения социально-экономической ситуации в РФ, оплачиваемая военная служба может стать неплохим вариантом.

Также это попытка давить на Запад, мол, давайте договариваться, иначе будет еще хуже.

Стоит помнить, что эти меры сработают не раньше весны 2023 года. Так что сейчас особо рефлексировать на них смысла нет. Это будет важно после стабилизации фронта и наступления некой паузы перед следующим витком, если все пойдет по этому сценарию.

Поэтому главная задача Украины — убедить в необходимости выделения больших объемов оружия. Чтобы к зиме максимальное количество российских войск превратить в лохмотья.

В общем, идеальная иллюстрация: Россия в очередной раз демонстрирует угрозу. Можно либо испугаться, либо нейтрализовать угрозу активными действиями. Будем надеяться, что в этот раз выберут не тот вариант, что всегда.

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