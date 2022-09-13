Таджикистан поспішає на допомогу? Путін запросив боєприпаси у Емомалі Рахмона

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Останній тиждень я тільки коментую питання про те, що Росія нібито може отримувати боєприпаси з КНДР. Особисто у мене такий варіант викликає питання щодо його раціональності. Але з іншого боку, я завжди наголошую, що поки всі тицяють пальцями в КНДР, мало хто говорить про те, що з минулого літа командування ЗС РФ отримало доступ до складів та центрів зберігання боєприпасів Білорусі.

На сьогодні російське командування за домовленістю з Мінськом отримало доступ до 1405, 1398, 1886 складів та 25, 43, 46 арсеналів зберігання боєприпасів. За серпень вони вивезли понад 12 тис. тонн боєприпасів для скорочення часу підвезення.

Тим часом усім так подобається обговорювати тему Північної Кореї… Але ви знаєте взагалі, що таке доставити 12 тисяч тонн боєприпасів на відстані понад 11 тисяч кілометрів ешелонами завантаженістю в середньому 400 тонн через єдину артерію — міст "Дружба"?

Яка, до біса, Північна Корея, коли крім Білорусі є... Є, наприклад, Таджикистан!

Росія має особливі відносини з Таджикистаном, оскільки ця країна є головним плацдармом РФ з показування впливу в регіоні.

Наприклад, саме через Таджикистан Москва здійснювала постачання боєприпасів та зброї Талібану з 2017 року. Зі свого боку, президент Таджикистану Емомалі Рахмон від Москви заручається лояльністю в питаннях його амбіцій щодо територіальних претензій до Киргизстану.

Тобто ось такий уроборос із жаби та гадюки. Одним потрібні боєприпаси для вбивства в Україні, іншому — лояльність для вчинення в перспективі вбивств у Киргизстані. Два тирани і диктатори знайшли один одного в спільній суті, але всім чомусь подобається акцентувати увагу на Кім Чен Ині. Рефлексуючи на яскраві маркери, ми втрачаємо з уваги ті, що дійсно заслуговують на увагу. Особливо з боку органів, санкції яких зможуть запобігти вбивствам та руйнаціям.

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