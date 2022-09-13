Таджикистан спешит на помощь? Путин запросил боеприпасы у Эмомали Рахмона

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Последнюю неделю я только и комментирую вопрос о том, что Россия якобы может получать боеприпасы из КНДР. Лично у меня такой вариант вызывает вопросы его рациональности. Но с другой стороны, я всегда подчеркиваю, что пока все тыкают пальцами в КНДР, мало кто говорит о том, что с прошлого лета командование ВС РФ получило доступ к складам и центрам хранения боеприпасов Беларуси.

На сегодня российское командование по договоренности с Минском получило доступ к 1405, 1398, 1886 складам и 25, 43, 46 арсеналам хранения боеприпасов. За август они вывезли более 12 тыс. тонн боеприпасов, для сокращения времени подвоза.

Между тем, всем так нравится обсуждать тему Северной Кореи… Но вы знаете вообще, что такое доставить 12 тысяч тонн боеприпасов на расстоянии более 11 тысяч километров эшелонами загруженностью в среднем 400 тонн через единственную артерию — мост "Дружба"?

Какая, к черту, Северная Корея, когда помимо Беларуси есть… Есть, например, Таджикистан!

У России особые отношения с Таджикистаном, поскольку эта страна является главным плацдармом РФ по оказанию влияния в регионе.

Например, именно через Таджикистан Москва осуществляла поставки боеприпасов и оружия Талибану с 2017 года. В свою очередь президент Таджикистана Эмомали Рахмон от Москвы заручается лояльностью в вопросах его амбиций касательно территориальных претензий к Кыргызстану.

То есть вот такой уроборос из жабы и гадюки. Одним нужны боеприпасы для убийства в Украине, другому — лояльность для совершения в перспективе убийств в Кыргызстане. Два тирана и диктатора нашли друг друга в общей по сути цели, но всем почему-то нравится акцентировать внимание на Ким Чен Ыне. Рефлексируя на яркие маркеры, мы теряем из виду те, что действительно заслуживают внимания. Особенно со стороны органов, санкции которых смогут предотвратить убийства и разрушения.

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