Як підготуватись до зими: 10 речей, які радить Світлана Ройз

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Related video

Практична морозостійкість воєнного часу. Підготовка до зими. У мене нульовий рівень морозостійкості та незмірний рівень упертості. Зараз я проходжу свій особистий тест-драйв до того, як підготуватись до холодів та як пережити зиму в умовах війни.

При температурі, яка у нас зараз на дачі, я в мирний час вже б скиглила, що мені дуже холодно, що треба терміново включати опалення. Але зараз я тримаюсь і тренуюсь.

На мені точно можна проводити досліди і тестування зимових товарів. Якщо я перестаю нити — товари придатні. Зараз я гордо говорю друзям: ми знаємо, як підготуватися до зими і ми вже підготувалися. Взимку ми готуємось приймати нашу велику родину, наших друзів, друзів сім'ї, друзів родини. Можливо, комусь буде корисними мої поради, як підготуватися до зими 2023 року.

Що потрібно підготувати, щоб пережити зиму за умов війни:

Дрова

Термобілизна

Теплі шкарпетки

Теплі капці

Спальні мішки (витривалі друзі розповіли, що саме вони можуть врятувати вночі у холодних квартирах, навіть за -6)

(витривалі друзі розповіли, що саме вони можуть врятувати вночі у холодних квартирах, навіть за -6) Грілки в хутряних або в'язаних мішечках (мені про них розповіла Halyna Tytysh. Їх можна укладати під ковдри, гріти вранці одяг, думаю ще зробити такі чохли зі старих светрів або зв'язати)

(мені про них розповіла Halyna Tytysh. Їх можна укладати під ковдри, гріти вранці одяг, думаю ще зробити такі чохли зі старих светрів або зв'язати) Свічки

Газова маленька плитка

(Тільки не смійтеся) М'яка тепла накладка на сидіння унітазу (вона зовсім не дорога, а ідея просто неоціненна — прекрасна — прекрасна — прекрасна для дітей та дорослих

(вона зовсім не дорога, а ідея просто неоціненна — прекрасна — прекрасна — прекрасна для дітей та дорослих Зелень

А ще я почала себе заспокоювати травою (як це неоднозначно звучить). Спонсор сьогоднішнього весняного настрою та оптимізму — свіжа зелена трава, пророщена для кішки. Стоїть сьогодні біля комп'ютера. У мене величезна потреба у рослинах. Коли бачиш, як щось росте не в сезон, це дуже обнадійливо, а паростки соняшника я ще відриваю і їм, поки працюю.

[ + – ] Помаранчевий, жовтий колір (лампа теплого відтінку, одяг, серветки) — суб'єктивно надають почуття тепла і мають збуджувальний ефект, активізують Фото: Facebook Світлана Ройз [ + – ] Спонсор сьогоднішнього весняного настрою та оптимізму – свіжа зелена трава, пророщена для кішки. Фото: Facebook Світлана Ройз

Помаранчевий, жовтий колір (лампа теплого відтінку, одяг, серветки) — суб'єктивно він надає почуття тепла і має збуджувальний ефект, активізує.

Розмірковуючи про те, якою буде зима 2023 року в Україні та як підготуватися до холодів, я також вигадую "теплі проєкти". Ми ж знаємо, що коли тобі холодно — треба ставати теплішим. Вони нас думають заморозити, але нашого тепла вистачить, щоби їх розплавити. Обіймаю тепло, Сім'я. Хочу Перемоги.

Джерело

Важливо