Как подготовиться к зиме: 10 вещей, которые советует Светлана Ройз

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Практическая морозостойкость военного времени. Подготовка к зиме. У меня нулевой уровень морозостойкости и неизмеримый уровень упрямства. Сейчас я прохожу свой личный тест-драйв к тому, как подготовиться к холодам и как пережить зиму в условиях войны.

При температуре, которая у нас сейчас на даче, я в мирное время уже бы скулила, что мне ужасно холодно, что надо срочно включать отопление. Но сейчас я держусь и тренируюсь.

На мне точно можно проводить опыты и тестирование зимних товаров. Если я перестаю ныть — товары годные. Сейчас я гордо говорю друзьям: мы знаем, как подготовиться к зиме и мы уже подготовились. Зимой мы готовимся принимать нашу большую семью, наших друзей, друзей семьи, друзей друзей семьи. Возможно, кому-то будет полезными мои советы, как подготовиться к зиме 2023.

Что нужно подготовить, чтобы пережить зиму в условиях войны:

Дрова

Термобелье

Теплые носки

Теплые тапочки

Спальные мешки (выносливые друзья рассказали, что именно они могут спасти ночью в холодных квартирах, даже при -6)

(выносливые друзья рассказали, что именно они могут спасти ночью в холодных квартирах, даже при -6) Грелки в меховых или вязаных мешочках (мне о них рассказала Halyna Tytysh. Их можно укладывать под одеяла, греть одежду утром, думаю еще сделать такие чехлы из старых свитеров или связать)

(мне о них рассказала Halyna Tytysh. Их можно укладывать под одеяла, греть одежду утром, думаю еще сделать такие чехлы из старых свитеров или связать) Свечи

Газовая маленькая плитка

(только не смейтесь) Мягкая теплая накладка на сиденье унитаза (она совсем не дорогая, а идея просто неоценима — прекрасна — прекрасна — прекрасна для детей и взрослых

(она совсем не дорогая, а идея просто неоценима — прекрасна — прекрасна — прекрасна для детей и взрослых Зелень

А еще я начала себя успокаивать травой (как же это неоднозначно звучит). Спонсор сегодняшнего весеннего настроения и оптимизма — свежая зеленая трава, пророщенная для кошки. Стоит сегодня у компьютера. У меня огромная потребность в растениях. Когда видишь, как что-то растет не в сезон, это очень обнадеживающе, а ростки подсолнуха я еще отрываю и ем, пока работаю.

[ + – ] Оранжевый, желтый цвет (лампа теплого оттенка, одежда, салфетки) — субъективно придают чувство тепла и обладают возбуждающим эффектом, активизируют Фото: Facebook Светлана Ройз [ + – ] Спонсор сегодняшнего весеннего настроения и оптимизма — свежая зеленая трава, пророщенная для кошки Фото: Facebook Светлана Ройз

Оранжевый, желтый цвет (лампа теплого оттенка, одежда, салфетки) — субъективно он придает чувство тепла и обладает возбуждающим эффектом, активизирует.

Размышляя о том, какой будет зима 2023 в Украине и как подготовиться к холодам, я также придумываю "теплые проекты". Мы же знаем, что когда тебе холодно — нужно становиться теплее. Они нас думают заморозить, но нашего тепла хватит, чтобы их расплавить. Обнимаю тепло, Семья. Хочу Победы.

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