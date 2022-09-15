Как подготовиться к зиме: 10 вещей, которые советует Светлана Ройз
Приближаются холода. Все больше украинцев задаются вопросом, как подготовиться к зиме 2023. Синоптики дают свои прогнозы, но никто точно не знает, какой будет зима 2023 в Украине. Нам остается только одно — готовиться. Поэтому рискну дать советы, как пережить зиму в условиях войны
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Практическая морозостойкость военного времени. Подготовка к зиме. У меня нулевой уровень морозостойкости и неизмеримый уровень упрямства. Сейчас я прохожу свой личный тест-драйв к тому, как подготовиться к холодам и как пережить зиму в условиях войны.
При температуре, которая у нас сейчас на даче, я в мирное время уже бы скулила, что мне ужасно холодно, что надо срочно включать отопление. Но сейчас я держусь и тренируюсь.
На мне точно можно проводить опыты и тестирование зимних товаров. Если я перестаю ныть — товары годные. Сейчас я гордо говорю друзьям: мы знаем, как подготовиться к зиме и мы уже подготовились. Зимой мы готовимся принимать нашу большую семью, наших друзей, друзей семьи, друзей друзей семьи. Возможно, кому-то будет полезными мои советы, как подготовиться к зиме 2023.
Что нужно подготовить, чтобы пережить зиму в условиях войны:
- Дрова
- Термобелье
- Теплые носки
- Теплые тапочки
- Спальные мешки (выносливые друзья рассказали, что именно они могут спасти ночью в холодных квартирах, даже при -6)
- Грелки в меховых или вязаных мешочках (мне о них рассказала Halyna Tytysh. Их можно укладывать под одеяла, греть одежду утром, думаю еще сделать такие чехлы из старых свитеров или связать)
- Свечи
- Газовая маленькая плитка
- (только не смейтесь) Мягкая теплая накладка на сиденье унитаза (она совсем не дорогая, а идея просто неоценима — прекрасна — прекрасна — прекрасна для детей и взрослых
- Зелень
А еще я начала себя успокаивать травой (как же это неоднозначно звучит). Спонсор сегодняшнего весеннего настроения и оптимизма — свежая зеленая трава, пророщенная для кошки. Стоит сегодня у компьютера. У меня огромная потребность в растениях. Когда видишь, как что-то растет не в сезон, это очень обнадеживающе, а ростки подсолнуха я еще отрываю и ем, пока работаю.
Оранжевый, желтый цвет (лампа теплого оттенка, одежда, салфетки) — субъективно он придает чувство тепла и обладает возбуждающим эффектом, активизирует.
Размышляя о том, какой будет зима 2023 в Украине и как подготовиться к холодам, я также придумываю "теплые проекты". Мы же знаем, что когда тебе холодно — нужно становиться теплее. Они нас думают заморозить, но нашего тепла хватит, чтобы их расплавить. Обнимаю тепло, Семья. Хочу Победы.Важно