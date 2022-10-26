Чи може Україна створити та застосувати "брудну", тобто радіоактивну бомбу

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Може, тому що є можливість залізти у сховище відпрацьованого палива АЕС, якось витягти звідти деяку кількість відпрацьованих ТВЕЛів — це тепловидільні елементи у вигляді трубки діаметром 13 мм та довжиною 3,5 м із пігулками діоксиду урану всередині. Таблетки разом із вибухівкою засунути в боєголовку якоїсь "Точки У", і вийде такий собі "балістичний Чорнобиль". Тільки значно слабше, тому що в аварійному чорнобильському реакторі вивернуло назовні приблизно 200 ТВЕЛ плюс моторошно радіоактивні графітові стрижні, а ракета стільки ніяк не потягне.

Не може, тому що розколупувати ТВЕЛи треба за допомогою дистанційного маніпулятора у глибокій шахті, і там відразу споряджати цю ракету. І все одно це хазяйство страшно фонуватиме, МАГАТЕ негайно і справедливо впаде в істерику. І наші союзники негайно прикриють такий гурток "Очманілі ручки". До того ж позбавлять нас будь-якої військової та фінансової допомоги на радість недоімперії.

Крім того, застосування "брудної бомби" не вплине на хід бойових дій. Так, якась кількість людей, які опинилися в зоні дії такої бомби, отримає променеву хворобу. Але ті ідіоти з російської армії, які рили окопи у Рудому лісі біля Чорнобильської АЕС, де й зараз радіація зашкалює, вони ж гарантовано отримали променеву хворобу. Ну і на що це вплинуло?

Променева хвороба навіть не ковід, від неї не гинуть миттєво. Навіть герої-пожежні, які гасили спалах у Чорнобилі і отримали жахливе опромінення, померли не одразу, а у шпиталі. А ті ліквідатори, які отримали меншу дозу — так, хворіли, так, страждали, але жили ще десятиліттями. Говорю про це з повною відповідальністю, бо свого часу як політтехнолог працював із політичною партією, одну з частин якої складали якраз ветерани-чорнобильці. І я детально вникав в обставини їхнього непростого життя.

Отже, вибух "брудної бомби" матиме серйозні наслідки на тривалий період, а не зараз. Проте розв'яже руки недоімперії у застосуванні нею проти України тактичної ЯЗ. І зрозуміло, що підігравати їй у цьому Україна нізащо не стане.

Пропагандисти недоімперії мають ще одну версію: нібито Україна має намір за допомогою "брудної бомби" зімітувати російський удар тактичною ЯЗ, що змусить наших союзників завдати удару у відповідь. Виглядає начебто переконливо, але де Україна візьме російську ракету, яка з території РФ чи Білорусі прилетить у місце, де приготовлено "брудну бомбу"? А без цього скільки-небудь переконливої імітації не вийде.

І повірте, якщо наші доблесні диверсанти зможуть захопити стартову позицію ворожих ракет, то ці трофеї полетять у бік Москви, а не Києва.

Тож усі кремлівські кострубаті плітки про нашу "брудну бомбу" — це свідчення слабкості недоімперії. Яка не може досягти успіху на фронті та намагається якимось пропагандистським вивертом посадити Україну за стіл переговорів на кремлівських умовах. Але цього не буде. Що б російське маніячне керівництво не винаходило.

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