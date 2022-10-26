Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Думки Російсько-українська війна

Чи може Україна створити та застосувати "брудну", тобто радіоактивну бомбу

"Якщо коротко, то теоретично може. Але практично це складно реалізувати та абсолютно безглуздо. Розповідаю, де Україна могла б взяти ядерний заряд і чому Росія дуже хоче, щоб по ній прилетіло". Думка.

Олександр Кочетков
Олександр Кочетков
Політичний аналітик, колишній інженер-конструктор КБ "Південне"
eye 36
радіація, протигаз, брудна бомба, ядерна зброя
Фото: Иллюстративное фото | Якби Україна застосувала ядерну зброю, союзники відразу позбавили б її військової та фінансової допомоги
Related video

Може, тому що є можливість залізти у сховище відпрацьованого палива АЕС, якось витягти звідти деяку кількість відпрацьованих ТВЕЛів — це тепловидільні елементи у вигляді трубки діаметром 13 мм та довжиною 3,5 м із пігулками діоксиду урану всередині. Таблетки разом із вибухівкою засунути в боєголовку якоїсь "Точки У", і вийде такий собі "балістичний Чорнобиль". Тільки значно слабше, тому що в аварійному чорнобильському реакторі вивернуло назовні приблизно 200 ТВЕЛ плюс моторошно радіоактивні графітові стрижні, а ракета стільки ніяк не потягне.

Не може, тому що розколупувати ТВЕЛи треба за допомогою дистанційного маніпулятора у глибокій шахті, і там відразу споряджати цю ракету. І все одно це хазяйство страшно фонуватиме, МАГАТЕ негайно і справедливо впаде в істерику. І наші союзники негайно прикриють такий гурток "Очманілі ручки". До того ж позбавлять нас будь-якої військової та фінансової допомоги на радість недоімперії.

Крім того, застосування "брудної бомби" не вплине на хід бойових дій. Так, якась кількість людей, які опинилися в зоні дії такої бомби, отримає променеву хворобу. Але ті ідіоти з російської армії, які рили окопи у Рудому лісі біля Чорнобильської АЕС, де й зараз радіація зашкалює, вони ж гарантовано отримали променеву хворобу. Ну і на що це вплинуло?

Променева хвороба навіть не ковід, від неї не гинуть миттєво. Навіть герої-пожежні, які гасили спалах у Чорнобилі і отримали жахливе опромінення, померли не одразу, а у шпиталі. А ті ліквідатори, які отримали меншу дозу — так, хворіли, так, страждали, але жили ще десятиліттями. Говорю про це з повною відповідальністю, бо свого часу як політтехнолог працював із політичною партією, одну з частин якої складали якраз ветерани-чорнобильці. І я детально вникав в обставини їхнього непростого життя.

Отже, вибух "брудної бомби" матиме серйозні наслідки на тривалий період, а не зараз. Проте розв'яже руки недоімперії у застосуванні нею проти України тактичної ЯЗ. І зрозуміло, що підігравати їй у цьому Україна нізащо не стане.

Пропагандисти недоімперії мають ще одну версію: нібито Україна має намір за допомогою "брудної бомби" зімітувати російський удар тактичною ЯЗ, що змусить наших союзників завдати удару у відповідь. Виглядає начебто переконливо, але де Україна візьме російську ракету, яка з території РФ чи Білорусі прилетить у місце, де приготовлено "брудну бомбу"? А без цього скільки-небудь переконливої імітації не вийде.

І повірте, якщо наші доблесні диверсанти зможуть захопити стартову позицію ворожих ракет, то ці трофеї полетять у бік Москви, а не Києва.

Тож усі кремлівські кострубаті плітки про нашу "брудну бомбу" — це свідчення слабкості недоімперії. Яка не може досягти успіху на фронті та намагається якимось пропагандистським вивертом посадити Україну за стіл переговорів на кремлівських умовах. Але цього не буде. Що б російське маніячне керівництво не винаходило.

Джерело

Важливо
"Брудна бомба" Путіна. Кремль готовий до атаки за допомогою зброї масового ураження
"Брудна бомба" Путіна. Кремль готовий до атаки за допомогою зброї масового ураження