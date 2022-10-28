Що робити з Кримом: область, автономія і куди подіти росіян, що понаїхали

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Я не вірю, що у Криму можливі прості рішення. Просто я там надто довго пробув. Отже, є Крим. Його ключова проблема — велика кількість прорадянського населення. Не проросійського, а саме прорадянського. Власне "проросійських" там дуже мало. Інші політичні меншини представлені проукраїнськими кримчанами, кримськими татарами та понаїхавшими після 2014 року. Я не впевнений, однак, що навіть суму цих меншин можна порівняти з більшістю чисто "по головах".

Отже, скажімо, ми деокупували весь цей тераріум однодумців. Що далі? Окей, які понаїхали, можна депортувати, а частина щиро проросійських сама піде. З цим вирішили.

Зробити простою областю? Мені здається, це постріл собі в ногу просто тому, що саме автономний статус дозволить запровадити особливий правовий режим, принаймні на якийсь час.

Нагадую, Севастополь був містом-областю з особливим статусом не тому, що так поважаємо, а тому, що це давало можливість призначати його керівництво через Київ.

Говорять про кримськотатарську автономію. Я лише за те, щоб реалізувати всі права кримськотатарського народу — за реституцію, за виділення землі, за розвиток мови та преси, за розвиток релігії. Питання, якою може бути ця автономія? Дати кримським татарам якісь деякі політичні права в межах АРК (нагадаю, деяких політичних прав в Україні немає жодна національність, включаючи українців)?

Це дуже погана ідея просто тому, що преференції для демографічної меншості на окремій території завжди закінчуються тим самим: війною, це суворе та універсальне історичне правило.

Чисто історичний момент (кордони Кримського ханства не дорівнюють кордонам АРК, причому це актуально в обидві сторони), так і бути, упустимо. А якщо мова не про деякі політичні права, а про національно-культурні аспекти, то про які? Недостатньо просто сказати "ось тепер буде автономія" — треба наповнити це якимось змістом.

Знову ж таки, залишається питання, як розвивати українізацію півострова. І як розчаровувати радянську більшість. І коли та за яких умов дозволяти всій цій сумі голосувати на загальноукраїнських виборах.

На мою скромну думку, є певна кількість речей, на які кримським татарам немає сенсу сподіватися на цьому історичному етапі. Просто тому, що так не буває.

1. Якщо хтось хоче, щоб українці відвойовували Крим для того, щоб створити там кримськотатарську державність, так не вийде. Якщо хтось із кримських татар хоче так — питань немає, нехай відвойовує самотужки, можна хоч разом із Кубанню та Москвою.

2. Якщо хтось хоче, щоб українці відвоювали Крим і забезпечили там кримськотатарську більшість, так теж не вийде, бо суто технічно неможливо. Якщо хтось із кримських татар хоче так — нехай розмножується і розмножується. Ну, чи вмовляє переїжджати кримських татар Туреччини, я зовсім не проти. Тільки громадянство нехай змінять.

3. Якщо хтось хоче, щоб українці відвоювали Крим і зробили так, щоб політичні рішення у ньому приймали 20% населення за фактом національної належності, так теж не вийде. Оскільки ні наша Конституція, ні норми цивілізованого світу такого не пристосовані, а історичний досвід показує, що це дуже погана ідея.

Однак поза цими трьома "вибачте, але ні" можна зробити дуже багато. Можна забезпечити права на реституцію, право на здобуття землі, право на пріоритетний розвиток культури та релігії на території АРК — зрештою, відродження мови та національної літератури. Якщо комусь цього буде мало — зауважу, що це більше, ніж мають в Україні всі інші нації, включаючи українців. Саме з урахуванням трагічної історії геноциду кримськотатарського народу це можливо і має сенс.

Мені здається, що ці межі — єдиний доступний варіант.

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