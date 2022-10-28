Что делать с Крымом: область, автономия и куда девать понаехавших россиян

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Я не верю, что в Крыму возможны простые решения. Просто я там слишком долго пробыл. Итак, есть Крым. Его ключевая проблема – большое количество просоветского населения. Не пророссийского, а именно просоветского. Собственно "пророссийских" там очень мало. Другие политические меньшинства представлены проукраинскими крымчанами, крымскими татарами и понаехавшими после 2014 года. Я не уверен, однако, что даже сумма этих меньшинств сопоставима с большинством чисто "по головам".

Итак, допустим, мы деоккупировали весь этот террариум единомышленников. Что дальше? Окей, понаехавших можно депортировать, а часть искренне пророссийских сама уйдет. С этим решили.

Сделать простой областью? Мне кажется, это выстрел себе в ногу просто потому, что как раз автономный статус позволит ввести особый правовой режим, по крайней мере, на время.

Напоминаю, Севастополь был городом-областью с особым статусом не потому, что он так уважаем, а потому, что это давало возможность назначать его руководство через Киев.

Говорят о крымскотатарской автономии. Я только за то, чтобы реализовать все права крымскотатарского народа – за реституцию, за выделение земли, за развитие языка и прессы, за развитие религии. Вопрос в том, какой может быть эта автономия? Дать крымским татарам какие-то отдельные политические права в рамках АРК (напомню, отдельных политических прав в Украине нет ни у одной национальности, включая украинцев)?

Это очень плохая идея просто потому, что преференции для демографического меньшинства на отдельной территории всегда заканчиваются одним и тем же: войной, это строгое и универсальное историческое правило.

Чисто исторический момент (границы Крымского ханства не равны границам АРК, причем это актуально в обе стороны), так и быть, упустим. А если речь не об отдельных политических правах, а о национально-культурных аспектах, то о каких? Недостаточно просто сказать "вот теперь будет автономия" — надо наполнить это каким-то содержанием.

Опять-таки, остается вопрос, как развивать украинизацию полуострова. И как расколдовывать советское большинство. И когда и при каких условиях позволять всей этой сумме голосовать на общеукраинских выборах.

По лично моему скромному мнению, есть определенное количество вещей, на которые крымским татарам не имеет смысла надеяться на этом историческом этапе. Просто потому, что так не бывает.

1. Если кто хочет, чтобы украинцы отвоевывали Крым для того, чтобы создать там крымскотатарскую государственность, так не получится. Если кто-то из крымских татар хочет так — вопросов нет, пусть отвоевывает своими силами, можно хоть вместе с Кубанью и Москвой.

2. Если кто хочет, чтобы украинцы отвоевали Крым и обеспечили там крымскотатарское большинство, так тоже не получится, потому что чисто технически невозможно. Если кто-то из крымских татар хочет так — пусть плодится и размножается. Ну, или уговаривает переезжать крымских татар Турции, я совсем не против. Только гражданство пусть сменят.

3. Если кто хочет, чтобы украинцы отвоевали Крым и сделали так, чтобы политические решения в нем принимали 20% населения по факту национальной принадлежности, так тоже не получится. Поскольку ни наша Конституция, ни нормы цивилизованного мира к такому не приспособлены, а исторический опыт показывает, что это очень плохая идея.

Однако вне этих трех "извините, но нет" можно сделать очень много. Можно обеспечить права на реституцию, право на получение земли, право на приоритетное развитие культуры и религии на территории АРК — в конце концов, возрождение языка и национальной литературы. Если кому этого будет мало — замечу, что это больше, чем имеют в Украине все остальные нации, включая украинцев. Именно с учетом трагической истории геноцида крымскотатарского народа это и возможно, и имеет смысл.

Мне кажется, что эти границы — единственный доступный вариант.

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