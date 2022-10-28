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Думки Російсько-українська війна

Відро із соляркою — новий комплекс активного захисту білоруських та російських танкістів (фото)

"Російські інструктори порадили білорусам захищати танки від удару Джавелінів, приварюючи до танка трубу з відром, в яке перед боєм треба наливати солярку та підпалювати. Епічні фото показало держагентство "Белта". Думка.

Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Військовий журналіст, головний редактор "Цензор.НЕТ"
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Білорусь, військові, ЗС Білорусі, військова техніка
Фото: Белта | Російські інструктори навчають військовослужбовців ЗС Білорусі, як захищати техніку за допомогою колод
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Збори командного складу ЗС Білорусі відбулися на полігоні Осиповичській для вивчення досвіду війни в Україні та модернізації армії. Про це повідомило державне агентство "Белта" та показало вражальне фото.

Інструкторами білорусів стали росіяни, які передали на полігон захоплені в українців ПТРК Джавелін, NLAW, гранатомет Панцерфауст. Російські колеги, очевидно, порекомендували захищати армійський транспорт саморобним захистом з колод, який виглядає досить смішно на тлі сучасних протитанкових засобів.

Найдивовижніше, що росіяни порадили захищати танки від удару Джавелінів, приварюючи до танка трубу з відром, у яке перед боєм треба наливати солярку та підпалювати.

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Відро із соляркою, яким російські інструктори пропонують захищати танки від Джавелінів

На думку російських інструкторів, система самонаведення Джавелінів наводитиметься не на гарячий двигун танка, а саме на маленьке відро. Мабуть, у момент пуску хтось із танкістів повинен встигати підливати солярку у відро, щоб горіло яскравіше. Що ж, якщо білоруська армія приєднається до російських агресорів, вона отримає можливість перевірити ці системи захисту у реальному бою проти чинних, а не демонстраційних Джавелінів.

Найбільш цікаво, що росіяни та білоруси не встановлюють на свої танки комплекси активного захисту Арена та Арена-М, які так широко рекламувалися багато років. Виявляється, у реальній війні ці системи росіяни не ставлять ні на нові танки, які направляють на фронт, ні на танки своїх союзників.

А саме комплекси активного захисту є ключовою технологією захисту бронетехніки, яку необхідно розвивати і в Україні.

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