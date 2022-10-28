Ведро с соляркой — новый комплекс активной защиты белорусских и российских танкистов (фото)

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Сборы командного состава ВС Беларуси состоялись на полигоне Осиповичский для изучения опыта войны в Украине и модернизации армии. Об этом сообщило государственное агентство "Белта" и показало впечатляющее фото.

Инструкторами белорусов стали россияне, которые передали на полигон захваченные у украинцев ПТРК Джавелин, NLAW, гранатомет Панцерфауст. Российские коллеги, очевидно, порекомендовали защищать армейский транспорт самодельной защитой из бревен, которая смотрится довольно забавно на фоне современных противотанковых средств.

Самое поразительное, что россияне посоветовали защищать танки от удара Джавелинов, приваривая к танку трубу с ведром, в которое перед боем надо наливать солярку и поджигать.

[ + – ] Ведро с соляркой, которым российские инструкторы предлагают защищать танки от Джавелинов

По мнению российских инструкторов, система самонаведения Джавелинов будет наводиться не на горячий двигатель танка, а именно на маленькое ведро. Видимо, в момент пуска кто-то из танкистов должен успевать подливать солярку в ведро, чтобы горело поярче. Что ж, если белорусская армия присоединится к российским агрессорам, она получит возможность проверить эти системы защиты в реальном бою против действующих, а не демонстрационных Джавелинов.

Наиболее любопытно, что россияне и беларусы не устанавливают на свои танки комплексы активной защиты Арена и Арена-М, которые так широко рекламировались многие годы. Оказывается, в реальной войне эти системы россияне не ставят ни на свои новые танки, которые направляют на фронт, ни на танки своих союзников.

А между тем, именно комплексы активной защиты являются ключевой технологией защиты бронетехники, которую необходимо развивать и Украине.

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