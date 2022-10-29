Ворог буде розбитий. Ключ до нашої перемоги взимку — забезпечення ЗСУ

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Related video

Злам на фронті стався влітку. Тоді здавалося, що це лише тимчасове явище. Тепер ми звикли, що військова ініціатива з усіх напрямків, крім Бахмута, належить Україні. Пояснюється це шаленими втратами росіян. Більшість професійної, підготовленої та мотивованої армії Росії знищено.

Поки що немає жодного шансу, що ситуація для Росії зміниться. Ми бачимо, що насичення фронту небоєздатними російськими мобілізованими лише ускладнює війну для командування Росії, збільшує людські втрати й негативно впливає на керованість військами. А відсутність базових постачань узимку призведе до ще більшої кризи в російських військах.

Звичайно, коли більшість російських мобілізованих загинуть, залишиться частина тих, хто навіть за умов холоду, голоду й за відсутності боєприпасів навчиться виживати. Але це кілька місяців.

Водночас забезпечення ЗСУ перед зимою відбувається на задовільному рівні, за винятком деяких проблемних напрямків, де логістика постачань потребує вдосконалення. У цьому сенсі не менш важливою є мобілізація українського суспільства.

Поки в Росії про необхідність цього тільки говорять, українці швидкими темпами постачають у війська все необхідне, допомагаючи державному апарату Міністерства оборони своєю гнучкістю, мобільністю й здатністю швидко виконувати військові запити.

І тут слід зрозуміти: факт існування волонтерів не є і не може бути чимось негативним. "Я купив щось військовим, а отже, влада нічого не робить" — логіка помилкова. Уся країна має працювати на армію. Ми вже привезли близько 50 автомобілів для ЗСУ, але це не привід критикувати когось. Це реальність країни, яка стає на військові рейки для виживання.

І МО, і громадяни, і волонтери, і міжнародні партнери — це один механізм. Це потреба воєнного часу. Волонтерами має стати вся країна. Тільки так ми зможемо перемогти росіян — усі разом.

Як наслідок — шалена різниця в забезпеченні вплине й на результати зимової кампанії, найскладнішої частини року. Під час дощів і снігу воювати можна лише за умови налагодженого постачання необхідними речами для утримання фронту й наступу. Водночас у разі наступу інфраструктуру забезпечення потрібно постійно рухати вперед. Це складно. Заїхати в порожні окопи ворога та замерзнути в них під обстрілом — це погана ідея.

Проте, оцінюючи ситуацію з постачанням для ЗСУ, можна зробити висновок, що сил, засобів і матеріального забезпечення для наступальних бойових дій взимку буде більш ніж достатньо.

Якщо зроблено правильні висновки з помилок. Якщо проблемні питання, які все ще залишаються, будуть вирішені. Тоді наступ ЗСУ взимку не припиниться. Імовірно, через кризу забезпечення росіян ми знову побачимо обвал фронту росіян на різних ділянках.

За словами міністра оборони Резнікова, погодні умови впливають на динаміку просування ЗСУ. Дощі розмивають шляхи, а водночас ускладнюється й постачання, розтягувати лінію фронту стає складніше, швидко змінювати позиції для артилерії стає складніше. Все це не допомагає ЗСУ, але ворог ще в складнішій ситуації. І це його слабке місце.

Нині найкраща стратегія — вимотування та виснаження ворога, максимальне знищення й так нечисленних шляхів постачання росіян, щоб мобілізовані зустріли зиму без боєприпасів, їжі, опалення та медикаментів. Виснажена армія росіян здаватиметься в полон сама, без бою. Низький рівень мотивації російських мобілізованих до морозів опуститься до катастрофічного.

Погодні умови впливають і на Луганський фронт, і Херсонський, і Донецький. У складних умовах ітиме вперед і перемагатиме найкраще забезпечена армія. Ефективне та повноцінне постачання необхідного у війська — ключове завдання цієї зими.

Джерело

Важливо